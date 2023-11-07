https://ria.ru/20231107/trevoga-1907917658.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:12

2023-11-07T15:12

2023-11-07T15:12

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области (в 14.53 мск). Затем в период с 14.57 по 14.59 тревога распространилась на остальные регионы. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Министерство энергетики Украины сообщало о повреждении газовой инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231107/vzryv-1907876636.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф