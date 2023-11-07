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Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома" - РИА Новости, 07.11.2023
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15:23 07.11.2023 (обновлено: 15:38 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/svyaz-1907921890.html
Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома"
Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома" - РИА Новости, 07.11.2023
Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома"
Минцифры РФ следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, авария не отразилась на пользователях, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:23
2023-11-07T15:38
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
финский залив
ростелеком
россия
финляндия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, авария не отразилась на пользователях, сообщили в пресс-службе министерства."Минцифры следит за ситуацией с аварией на участке подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе. Авария никак не отразилась на пользователях. Связь функционирует в штатном режиме. Технические службы уже приступили к проведению восстановительных работ", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, ориентировочно займет 10 рабочих дней.Повреждение кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) в акватории Балтийского моря было зафиксировано 7 октября. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября."Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с Balticconnector. В понедельник, 6 ноября, финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.
https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html
финский залив
россия
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), финский залив, ростелеком, россия, финляндия
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Финский залив, Ростелеком, Россия, Финляндия
Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома"

Минцифры следит за ситуацией с аварией "Ростелекома" в Финском заливе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, авария не отразилась на пользователях, сообщили в пресс-службе министерства.
«
"Минцифры следит за ситуацией с аварией на участке подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе. Авария никак не отразилась на пользователях. Связь функционирует в штатном режиме. Технические службы уже приступили к проведению восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, ориентировочно займет 10 рабочих дней.
Повреждение кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) в акватории Балтийского моря было зафиксировано 7 октября. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября.
"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с Balticconnector. В понедельник, 6 ноября, финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.
Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот
1 ноября, 17:56
 
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Финский заливРостелекомРоссияФинляндия
 
 
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