https://ria.ru/20231107/svyaz-1907921890.html

Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома"

Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома" - РИА Новости, 07.11.2023

Минцифры заявило, что отслеживает ситуацию с аварией "Ростелекома"

Минцифры РФ следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, авария не отразилась на пользователях, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:23

2023-11-07T15:23

2023-11-07T15:38

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

финский залив

ростелеком

россия

финляндия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, авария не отразилась на пользователях, сообщили в пресс-службе министерства."Минцифры следит за ситуацией с аварией на участке подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе. Авария никак не отразилась на пользователях. Связь функционирует в штатном режиме. Технические службы уже приступили к проведению восстановительных работ", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, ориентировочно займет 10 рабочих дней.Повреждение кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) в акватории Балтийского моря было зафиксировано 7 октября. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября."Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с Balticconnector. В понедельник, 6 ноября, финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.

https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html

финский залив

россия

финляндия

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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), финский залив, ростелеком, россия, финляндия