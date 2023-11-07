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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.11.2023 (обновлено: 14:45 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907904280.html
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных - РИА Новости, 07.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:33
2023-11-07T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30", - добавили в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 170 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов артиллеристов по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчетов артиллеристов по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов артиллеристов по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
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