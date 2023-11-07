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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных - РИА Новости, 07.11.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:33
2023-11-07T14:33
2023-11-07T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 170 военных