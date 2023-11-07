https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907904280.html

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных - РИА Новости, 07.11.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных

Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:33

2023-11-07T14:33

2023-11-07T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила одну атаку ВСУ, противник потерял до 170 человек и три единицы техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30", - добавили в ведомстве.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика