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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 07.11.2023 (обновлено: 14:47 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907903118.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, также Киев лишился там трех боевых бронированных машин, сообщило во вторник... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:32
2023-11-07T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, также Киев лишился там трех боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны России в сводке."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области", - рассказали в военном ведомстве."Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства, указывается в сводке.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, также Киев лишился там трех боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны России в сводке.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области", - рассказали в военном ведомстве.
"Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства, указывается в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 ноября, 15:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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