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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.11.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, также Киев лишился там трех боевых бронированных машин, сообщило во вторник... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:32

2023-11-07T14:32

2023-11-07T14:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на запорожском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, также Киев лишился там трех боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны России в сводке."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области", - рассказали в военном ведомстве."Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства, указывается в сводке.

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф