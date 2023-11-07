https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907902669.html
На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ
На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 160 военных ВСУ и два автомобиля, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:31
2023-11-07T14:31
2023-11-07T16:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 160 военных ВСУ и два автомобиля, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", - говорится в сводке.
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ
МО: на Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ