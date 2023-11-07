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На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ

На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023

На Купянском направлении поразили живую силу и технику ВСУ

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 160 военных ВСУ и два автомобиля, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

2023-11-07T16:01

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 160 военных ВСУ и два автомобиля, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", - говорится в сводке.

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россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область