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Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 07.11.2023 (обновлено: 16:44 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907902082.html
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.11.2023
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:30
2023-11-07T16:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
угледар
старомайорское
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке Министерства обороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Уточняется, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Южнодонецкое направлениеКак отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинской армии и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в ДНР.Кроме того, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли:Краснолиманское направление"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сообщили в министерстве.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеПо данным российского оборонного ведомства, после огневого поражения ВСУ потеряли до 55 солдат убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области, заявили в Минобороны.Потери противника за сутки составили:Купянское направление"Подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в сводке.Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили:
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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угледар
старомайорское
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Угледар, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке Министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
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Вчера, 08:00
Уточняется, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

Южнодонецкое направление

Как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинской армии и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в ДНР.
Кроме того, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли:
  • до 70 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сообщили в министерстве.
Потери украинской армии составили:
  • до 170 военных убитыми и ранеными;
  • два пикапа;
  • орудие Д-30.
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Херсонское направление

По данным российского оборонного ведомства, после огневого поражения ВСУ потеряли до 55 солдат убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Запорожское направление

Подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области, заявили в Минобороны.
Потери противника за сутки составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • артиллерийская система М777;
  • буксируемая гаубица М119 американского производства.
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Купянское направление

"Подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в сводке.
Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили:
  • 527 украинских военных самолетов;
  • 254 вертолета;
  • 8702 беспилотника;
  • 441 зенитный ракетный комплекс;
  • 13 244 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 7001 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУгледарСтаромайорскоеДонецкая Народная Республика
 
 
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