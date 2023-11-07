https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907902082.html
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.11.2023
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:30
2023-11-07T14:30
2023-11-07T16:44
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке Министерства обороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Уточняется, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Южнодонецкое направлениеКак отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинской армии и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в ДНР.Кроме того, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли:Краснолиманское направление"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сообщили в министерстве.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеПо данным российского оборонного ведомства, после огневого поражения ВСУ потеряли до 55 солдат убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области, заявили в Минобороны.Потери противника за сутки составили:Купянское направление"Подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в сводке.Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили:
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907936094.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Угледар, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке
Министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что ВСУ
потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
Как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинской армии и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара
и Старомайорского в ДНР
.
Кроме того, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли:
- до 70 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сообщили в министерстве.
Потери украинской армии составили:
- до 170 военных убитыми и ранеными;
- два пикапа;
- орудие Д-30.
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По данным российского оборонного ведомства, после огневого поражения ВСУ потеряли до 55 солдат убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области
, заявили в Минобороны.
Потери противника за сутки составили:
- до 60 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- артиллерийская система М777;
- буксируемая гаубица М119 американского производства.
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"Подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области
. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в сводке.
Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили:
- 527 украинских военных самолетов;
- 254 вертолета;
- 8702 беспилотника;
- 441 зенитный ракетный комплекс;
- 13 244 танка и других боевых бронированных машин;
- 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 7001 орудие полевой артиллерии и минометов;
- 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.