https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907902082.html

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.11.2023

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:30

2023-11-07T14:30

2023-11-07T16:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

угледар

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак украинских военных на Донецком направлении, потери армии противника составили до 245 солдат, сообщается в сводке Министерства обороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Уточняется, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Южнодонецкое направлениеКак отметили в Минобороны, подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинской армии и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в ДНР.Кроме того, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли:Краснолиманское направление"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сообщили в министерстве.Потери украинской армии составили:Херсонское направлениеПо данным российского оборонного ведомства, после огневого поражения ВСУ потеряли до 55 солдат убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области, заявили в Минобороны.Потери противника за сутки составили:Купянское направление"Подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в сводке.Всего с начала спецоперации российские подразделения уничтожили:

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231107/soledar-1907158428.html

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907936094.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907921625.html

россия

угледар

старомайорское

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, угледар, старомайорское, донецкая народная республика