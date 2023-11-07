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ВКС поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб
ВКС поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 07.11.2023
ВКС поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб
ВКС России в сирийской провинции Идлиб нанесли удар по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций правительственных войск, поражено подземное укрытие... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:05
2023-11-07T22:05
2023-11-07T22:05
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВКС России в сирийской провинции Идлиб нанесли удар по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций правительственных войск, поражено подземное укрытие террористов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесен удар в районе населенного пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражено подземное укрытие террористов", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России
ВКС поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб
ЦПВС: ВКС поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб