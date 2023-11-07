СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области
РБК-Украина: СБУ проводит проверки в двух храмах канонической УПЦ в Закарпатье
© Фото : Віталій Глагола/TelegramСотрудники СБУ возле храма Украинской православной церкви в Закарпатской области
© Фото : Віталій Глагола/Telegram
Сотрудники СБУ возле храма Украинской православной церкви в Закарпатской области
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. СБУ проводит проверки в двух храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"СБУ проверяет два храма… в Закарпатье, где УПЦ имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов. Представители СБУ посетили в селе Русские Геевцы Свято-Михайловский храм, а в селе Красное Рождественский храм Божией матери", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, СБУ проверяет информацию о том, что в указанных храмах молились якобы "за российское высокое духовенство, благословлявшее русскую армию", а также выступали в поддержку российской специальной военной операции и разжигали межконфессиональную рознь.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".