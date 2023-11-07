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СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области

СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 07.11.2023

СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области

СБУ проводит проверки в двух храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:34

2023-11-07T14:34

2023-11-07T14:34

религия

украина

закарпатская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. СБУ проводит проверки в двух храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "СБУ проверяет два храма… в Закарпатье, где УПЦ имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов. Представители СБУ посетили в селе Русские Геевцы Свято-Михайловский храм, а в селе Красное Рождественский храм Божией матери", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, СБУ проверяет информацию о том, что в указанных храмах молились якобы "за российское высокое духовенство, благословлявшее русскую армию", а также выступали в поддержку российской специальной военной операции и разжигали межконфессиональную рознь. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html

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украина, закарпатская область, служба безопасности украины