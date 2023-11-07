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Украинскому военному вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/prigovor-1907971195.html
Украинскому военному вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя
Украинскому военному вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.11.2023
Украинскому военному вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя
Южный окружной военный суд назначил на среду оглашение приговора украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за говор,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:29
2023-11-07T17:29
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
мирный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на среду оглашение приговора украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за говор, сообщил журналистам представитель суда. "Завтра в 9.40 состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Чередника", - сказал он. Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html
мариуполь
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мариуполь, россия, мирный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Мирный, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Украинскому военному вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя

Украинскому военному в среду вынесут приговор за убийство жителя Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на среду оглашение приговора украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за говор, сообщил журналистам представитель суда.
"Завтра в 9.40 состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Чередника", - сказал он.
Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух.
Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияМирныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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