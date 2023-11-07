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В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание
В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 07.11.2023
В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание
Двухэтажное здание, в котором находится гостиница, загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:58
2023-11-07T14:58
2023-11-07T15:13
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Двухэтажное здание, в котором находится гостиница, загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону."(Улица - ред.) Темерницкая, 83. Выехали подразделения, пока нет информации", - сказали журналистам, отвечая на вопрос, где произошел пожар.Согласно открытым данным, в доме находится гостиница, салон красоты, барбершоп, кальян-бар, турагентство и несколько пунктов выдачи. Двухэтажное здание было построено в 1879 году, имеет деревянные перекрытия и несущие стены из кирпича, следует из информации сервиса Дом.МинЖКХ.
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происшествия, ростов, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание
В Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное здание, в котором находится гостиница
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Двухэтажное здание, в котором находится гостиница, загорелось в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.
«
"(Улица - ред.) Темерницкая, 83. Выехали подразделения, пока нет информации", - сказали журналистам, отвечая на вопрос, где произошел пожар.
Согласно открытым данным, в доме находится гостиница, салон красоты, барбершоп, кальян-бар, турагентство и несколько пунктов выдачи. Двухэтажное здание было построено в 1879 году, имеет деревянные перекрытия и несущие стены из кирпича, следует из информации сервиса Дом.МинЖКХ.
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