https://ria.ru/20231107/pozhar-1907899259.html
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Улан-Удэ
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Улан-Удэ - РИА Новости, 07.11.2023
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Улан-Удэ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба СК РФ в РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:20
2023-11-07T14:20
2023-11-07T14:20
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ "Гвоздь" недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". Открытое горение ликвидировано. "Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств пожара в торговом центре в республике Бурятия", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Улан-Удэ
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств пожара в Улан-Удэ