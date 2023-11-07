https://ria.ru/20231107/pozhar-1907814348.html

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 07.11.2023

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:23

2023-11-07T08:23

2023-11-07T10:52

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале МЧС. "В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре", — говорится в публикации. Пожар в ТЦ, расположенном в Октябрьском районе, недалеко от трамвайного депо, начался около четырех утра по местному времени — загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, шесть человек самостоятельно вышли из здания на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.Позже огонь перекинулся на верхний этаж, частично обрушилась крыша. К 09:20 (04:20 мск) возгорание удалось локализовать на площади примерно 22 тысячи квадратных метров. На месте работают 126 человек и 32 единицы техники.По словам заместителя начальника регионального главка МЧС Андрея Боркина, тушение затруднено сложной планировкой здания.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

улан-удэ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)