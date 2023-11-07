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В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 07.11.2023
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08:23 07.11.2023 (обновлено: 10:52 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907814348.html
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 07.11.2023
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:23
2023-11-07T10:52
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале МЧС. "В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре", — говорится в публикации. Пожар в ТЦ, расположенном в Октябрьском районе, недалеко от трамвайного депо, начался около четырех утра по местному времени — загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, шесть человек самостоятельно вышли из здания на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.Позже огонь перекинулся на верхний этаж, частично обрушилась крыша. К 09:20 (04:20 мск) возгорание удалось локализовать на площади примерно 22 тысячи квадратных метров. На месте работают 126 человек и 32 единицы техники.По словам заместителя начальника регионального главка МЧС Андрея Боркина, тушение затруднено сложной планировкой здания.
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ

© МЧС РФПожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, 7 ноября 2023 года
Пожар в ТЦ Гвоздь в Улан-Удэ, 7 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© МЧС РФ
Пожар в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, 7 ноября 2023 года
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УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре", — говорится в публикации.
Пожар в ТЦ, расположенном в Октябрьском районе, недалеко от трамвайного депо, начался около четырех утра по местному времени — загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, шесть человек самостоятельно вышли из здания на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
Вчера, 10:42
Позже огонь перекинулся на верхний этаж, частично обрушилась крыша. К 09:20 (04:20 мск) возгорание удалось локализовать на площади примерно 22 тысячи квадратных метров. На месте работают 126 человек и 32 единицы техники.
По словам заместителя начальника регионального главка МЧС Андрея Боркина, тушение затруднено сложной планировкой здания.
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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