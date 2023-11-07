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Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения - РИА Новости, 07.11.2023
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18:48 07.11.2023 (обновлено: 19:15 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/pokushenie-1907995183.html
Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения
Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения - РИА Новости, 07.11.2023
Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения
Начальник штаба армии Йемена генерал-лейтенант Сахир бен Азиз во вторник пережил покушение в провинции Мариб на северо-востоке страны, когда на пути его кортежа РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:48
2023-11-07T19:15
йемен
в мире
саудовская аравия
мариб (мухафаза)
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Начальник штаба армии Йемена генерал-лейтенант Сахир бен Азиз во вторник пережил покушение в провинции Мариб на северо-востоке страны, когда на пути его кортежа взорвался заминированный автомобиль, сообщил РИА Новости военный источник."Во вторник на улице в городе Мариб взорвался заминированный автомобиль в тот момент, когда мимо него проезжала колонна генерал-лейтенанта бен Азиза, ранения получили трое его сопровождающих, а он чудом выжил при взрыве", - рассказал источник.Он добавил, что это покушение стало третьим по счету на начальника штаба армии. Взрыв прозвучал, когда он ехал после встречи с членом Руководящего совета Йемена Султаном аль-Арадой, которая проходила в городе Мариб, где идут бои между йеменской армией и силами на стороне захвативший власть на севере страны хуситов.В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между хуситами и международно признанным правительством, которое поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20231106/ataka-1907780969.html
йемен
саудовская аравия
мариб (мухафаза)
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йемен, в мире, саудовская аравия, мариб (мухафаза)
Йемен, В мире, Саудовская Аравия, Мариб (мухафаза)
Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения

Начштаба армии Йемена выжил во время покушения на северо-востоке страны

CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
Йемен. Архивное фото
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Начальник штаба армии Йемена генерал-лейтенант Сахир бен Азиз во вторник пережил покушение в провинции Мариб на северо-востоке страны, когда на пути его кортежа взорвался заминированный автомобиль, сообщил РИА Новости военный источник.
«
"Во вторник на улице в городе Мариб взорвался заминированный автомобиль в тот момент, когда мимо него проезжала колонна генерал-лейтенанта бен Азиза, ранения получили трое его сопровождающих, а он чудом выжил при взрыве", - рассказал источник.
Он добавил, что это покушение стало третьим по счету на начальника штаба армии. Взрыв прозвучал, когда он ехал после встречи с членом Руководящего совета Йемена Султаном аль-Арадой, которая проходила в городе Мариб, где идут бои между йеменской армией и силами на стороне захвативший власть на севере страны хуситов.
В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между хуситами и международно признанным правительством, которое поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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ЙеменВ миреСаудовская АравияМариб (мухафаза)
 
 
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