https://ria.ru/20231107/pokushenie-1907995183.html

Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения

Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения - РИА Новости, 07.11.2023

Источник: начальник штаба армии Йемена пережил время покушения

Начальник штаба армии Йемена генерал-лейтенант Сахир бен Азиз во вторник пережил покушение в провинции Мариб на северо-востоке страны, когда на пути его кортежа РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:48

2023-11-07T18:48

2023-11-07T19:15

йемен

в мире

саудовская аравия

мариб (мухафаза)

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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Начальник штаба армии Йемена генерал-лейтенант Сахир бен Азиз во вторник пережил покушение в провинции Мариб на северо-востоке страны, когда на пути его кортежа взорвался заминированный автомобиль, сообщил РИА Новости военный источник."Во вторник на улице в городе Мариб взорвался заминированный автомобиль в тот момент, когда мимо него проезжала колонна генерал-лейтенанта бен Азиза, ранения получили трое его сопровождающих, а он чудом выжил при взрыве", - рассказал источник.Он добавил, что это покушение стало третьим по счету на начальника штаба армии. Взрыв прозвучал, когда он ехал после встречи с членом Руководящего совета Йемена Султаном аль-Арадой, которая проходила в городе Мариб, где идут бои между йеменской армией и силами на стороне захвативший власть на севере страны хуситов.В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между хуситами и международно признанным правительством, которое поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20231106/ataka-1907780969.html

йемен

саудовская аравия

мариб (мухафаза)

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йемен, в мире, саудовская аравия, мариб (мухафаза)