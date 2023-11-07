https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении

Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении - РИА Новости, 07.11.2023

Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении

Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный Максим Коляда рассказал РИА Новости, что в его подразделении было много наркоманов с многолетним... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T07:10

2023-11-07T07:10

2023-11-07T07:10

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный Максим Коляда рассказал РИА Новости, что в его подразделении было много наркоманов с многолетним "стажем". "Пацаны те, что уже ходили на штурмовки, – среди них, конечно, много. <…> Я сам такой – любитель употребить", – сказал он. По его словам, в его подразделении "таких кадров много". "Если из человек 20–30, из них половина – ну, такая, явно с каким-то этими… Мне видно, потому что я это понимаю", – добавил Коляда. По его словам, возможностей "достать" наркотики было немало – "вопрос только в деньгах и в коллективе". "Ты там сразу таких увидишь. <…> Коллектив – там моложе 30 никого не было, все – "ветераны движения". По всем видно, что интеллигенции нема, профессуры нема, все курят коноплю, а там, где куришь коноплю, соответственно, можно и амфетамин", – рассказал он. По словам Коляды, в ВСУ наркотиков сейчас "как грязи, потому что это же зарплаты". Он рассказал, что принимал наркотики и в тот день, когда попал в плен. "Весь мой бой был – в течение суток", – сказал пленный.

https://ria.ru/20231107/pat-1907801329.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире