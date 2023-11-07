https://ria.ru/20231107/pamyatnik-1907887970.html

В Киеве облили краской памятник Щорсу

В Киеве облили краской памятник Щорсу - РИА Новости, 07.11.2023

В Киеве облили краской памятник Щорсу

Неизвестные облили краской памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, сообщает во вторник украинское издание "Вести". РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:49

2023-11-07T13:49

2023-11-07T13:49

киев

украина

житомир

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Неизвестные облили краской памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, сообщает во вторник украинское издание "Вести". Ранее во вторник украинское издание Klymenko.Time сообщало, что в Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской. "Краской разрисовали памятник советскому военному Николаю Щорсу. Активисты требуют демонтировать его. Неизвестные патриоты требуют от кабинета министров Украины наконец-то исключить памятник из реестра, чтобы была возможность провести его демонтаж" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. В марте издание "РБК-Украина" сообщало, что Александр Ткаченко, возглавлявший на тот момент министерство культуры Украины, заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника Щорсу в Киеве, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как "признанное произведение искусства". Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20231104/zvezda-1907512701.html

https://ria.ru/20230820/michurin-1891116118.html

киев

украина

житомир

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киев, украина, житомир