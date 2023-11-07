https://ria.ru/20231107/opek-1907910730.html

Источники: встреча ОПЕК+ пройдет в очном формате 26 ноября

Источники: встреча ОПЕК+ пройдет в очном формате 26 ноября - РИА Новости, 07.11.2023

Источники: встреча ОПЕК+ пройдет в очном формате 26 ноября

Заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:55

2023-11-07T14:55

2023-11-07T14:55

вена

саудовская аравия

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. "Да, все верно", - ответил один из источников на вопрос, планируется ли провести встречу альянса в очном формате. Также он отметил, что накануне, 25 ноября, состоится встреча стран, входящих в организацию ОПЕК. Прошлая очная встреча всего альянса состоялась 3-4 июня. Тогда ОПЕК+ решил углубить свои сокращения с 2024 года. Если в 2023 году он сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, то в следующем целевой уровень снизится еще на 1,4 миллиона баррелей. Кроме того, по итогам встречи были продлены до конца 2024 года начатые весной добровольные сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию. Эр-Рияд по итогам июньской встречи заявил об углублении своих сокращений сверх квот в июле на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство продлило эту меру до конца текущего года. Россия, в свою очередь, с августа сокращает нефтяной экспорт: в первом месяце снижение составило 500 тысяч баррелей в сутки, в сентябре-декабре будет на уровне 300 тысяч баррелей. Мониторинговый комитет ОПЕК+, заседания которого проходили в августе и октябре в онлайн-формате, не рекомендовал вносить изменения в текущую политику альянса.

https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html

https://ria.ru/20231012/opek-1902257937.html

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вена, саудовская аравия, опек, цены на нефть