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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска во вторник в 18.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:00
2023-11-07T19:00
2023-11-07T19:00
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 18.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. В 18.30 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
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горловка, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке в ДНР два кассетных снаряда