https://ria.ru/20231107/obstrel-1907999197.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска во вторник в 18.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:00

2023-11-07T19:00

2023-11-07T19:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896192612_0:381:963:923_1920x0_80_0_0_49fba862cca9b1bfcae6fffe83f85183.jpg

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 18.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.10 до 17.25 ВСУ подвергали обстрелу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. В 18.30 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк