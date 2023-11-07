https://ria.ru/20231107/obstrel-1907861503.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив за полтора часа 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили во... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:24

2023-11-07T12:24

2023-11-07T12:24

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив за полтора часа 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 10.50 до 11.35 указанный район Донецка был обстрелян еще несколько раз, выпущено семь снарядов "натовского" калибра, по Червоногвардейскому району Макеевки с 11.30 до 11.55 выпустили восемь таких же снарядов. Кроме того, за 15 минут с 11.30 по Никитовскому району Горловки украинские военные выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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донецк, макеевка, горловка