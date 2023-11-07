https://ria.ru/20231107/neft-1907843738.html

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября - РИА Новости, 07.11.2023

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября

Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:15

2023-11-07T11:15

2023-11-07T11:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 79,58 доллара.

https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)