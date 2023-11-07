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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября - РИА Новости, 07.11.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:15 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/neft-1907843738.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября - РИА Новости, 07.11.2023
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:15
2023-11-07T11:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 79,58 доллара.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября

Цена на нефть марки Brent опустилась до $83,94 за баррель впервые с 6 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 79,58 доллара.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Сто пятьдесят долларов за бочку: Запад исполнит мечту Ближнего Востока
27 октября, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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