https://ria.ru/20231107/neft-1907843738.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября - РИА Новости, 07.11.2023
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:15
2023-11-07T11:15
2023-11-07T11:15
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 1,5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,46%, до 83,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 79,58 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с 6 октября
Цена на нефть марки Brent опустилась до $83,94 за баррель впервые с 6 октября