https://ria.ru/20231107/nedvizhimost-1907850840.html
Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем
Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем - РИА Новости, 07.11.2023
Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем
Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет?
2023-11-07T12:00
2023-11-07T12:00
2023-11-07T12:20
пятый угол
недвижимость
жилье
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Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем
Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет?
audio/mpeg
Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем
Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет?
audio/mpeg
Эксперт эпизода – адвокат, управляющий партнер адвокатской группы "Ватаманюк&Партнеры", член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк. 01:25 почему закон так защищает несовершеннолетних 04:00 совершеннолетние и дееспособные – в чем разница 04:52 эмансипация: что это такое 08:00 законно ли не регистрировать ребенка в квартире 12:00 какой метраж квартиры положен ребенку 13:14 не стоит бояться съемщиков с детьми 15:33 что не получится сделать с квартирой, если в ней зарегистрирован несовершеннолетний 17:46 приватизация с участием несовершеннолетних 21:11 как наличие несовершеннолетних собственников влияет на покупку/продажу квартиры 22:40 в каких случаях понадобится согласие органов опеки на операции с недвижимостью 25:29 как грамотно распоряжаться долей ребенка в квартире 26:27 использование материнского капитала в сделках с недвижимостью 28:41 могут ли арендодатели запрещать семьям с детьми снимать жилье 29:37 стоит ли прописывать в договоре запрет на разрисованные обои 31:20 арендодатель выселяет съемщика с детьми без предупреждения – это законно?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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недвижимость, жилье, аудио
Пятый угол, Недвижимость, Жилье
Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем
Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет?
Эксперт эпизода – адвокат
, управляющий партнер адвокатской группы "Ватаманюк&Партнеры", член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк
.
01:25 почему закон так защищает несовершеннолетних
04:00 совершеннолетние и дееспособные – в чем разница
04:52 эмансипация: что это такое
08:00 законно ли не регистрировать ребенка в квартире
12:00 какой метраж квартиры положен ребенку
13:14 не стоит бояться съемщиков с детьми
15:33 что не получится сделать с квартирой, если в ней зарегистрирован несовершеннолетний
17:46 приватизация с участием несовершеннолетних
21:11 как наличие несовершеннолетних собственников влияет на покупку/продажу квартиры
22:40 в каких случаях понадобится согласие органов опеки на операции с недвижимостью
25:29 как грамотно распоряжаться долей ребенка в квартире
26:27 использование материнского капитала в сделках с недвижимостью
28:41 могут ли арендодатели запрещать семьям с детьми снимать жилье
29:37 стоит ли прописывать в договоре запрет на разрисованные обои
31:20 арендодатель выселяет съемщика с детьми без предупреждения – это законно?
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