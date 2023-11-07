https://ria.ru/20231107/nedvizhimost-1907850840.html

Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем

Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем - РИА Новости, 07.11.2023

Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем

Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет?

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:20

пятый угол

недвижимость

жилье

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Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет? audio/mpeg

Дети в деле. Как несовершеннолетние влияют на сделки с жильем Закон зорко следит за защитой прав несовершеннолетних в сфере недвижимости. И даже если родители хотят улучшить жилищные условия своего чада, им придется это доказывать. Так ли тяжело осуществлять операции с жильем, если в сделке фигурируют дети, и когда совершеннолетним можно стать еще до 18 лет? audio/mpeg

Эксперт эпизода – адвокат, управляющий партнер адвокатской группы "Ватаманюк&Партнеры", член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк. 01:25 почему закон так защищает несовершеннолетних 04:00 совершеннолетние и дееспособные – в чем разница 04:52 эмансипация: что это такое 08:00 законно ли не регистрировать ребенка в квартире 12:00 какой метраж квартиры положен ребенку 13:14 не стоит бояться съемщиков с детьми 15:33 что не получится сделать с квартирой, если в ней зарегистрирован несовершеннолетний 17:46 приватизация с участием несовершеннолетних 21:11 как наличие несовершеннолетних собственников влияет на покупку/продажу квартиры 22:40 в каких случаях понадобится согласие органов опеки на операции с недвижимостью 25:29 как грамотно распоряжаться долей ребенка в квартире 26:27 использование материнского капитала в сделках с недвижимостью 28:41 могут ли арендодатели запрещать семьям с детьми снимать жилье 29:37 стоит ли прописывать в договоре запрет на разрисованные обои 31:20 арендодатель выселяет съемщика с детьми без предупреждения – это законно?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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