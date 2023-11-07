https://ria.ru/20231107/moshennichestvo-1908027240.html
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран - РИА Новости, 07.11.2023
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран
Трое обвиняемых в участии в "российской схеме кибермошенничества" экстрадированы в США из Марокко, Германии и Румынии, сообщает американский минюст. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:24
2023-11-07T21:24
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Трое обвиняемых в участии в "российской схеме кибермошенничества" экстрадированы в США из Марокко, Германии и Румынии, сообщает американский минюст. По данным ведомства, в США экстрадированы из Марокко - 32-летний Руслан Нуруллин, из Германии - 40-летний Александр Попан, из Румынии - 42-летний Николай Софинский. О гражданстве экстрадированных не сообщается. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, утверждается, что они покупали на американском "черном рынке" информацию и перепродавали за границу. "Фигуранты обвиняются в сговоре с целью выманить у жертв более 48 миллионов долларов путем кражи личной информации, включая номера социального страхования, и использовать их для покупки, а затем перепродажи электроники и предметов роскоши", - говорится в сообщении. Преступную деятельность фигуранты якобы вели в 2013-2018 годах из России, СНГ и Восточной Европы, говорится в сообщении. Трое экстрадированных обвиняемых, по данным американского минюста, в период вмененных им деяний жили в России. Минюст настаивает, что фигуранты "связаны с российской схемой кибермошенничества". Россия не раз отвергала обвинения в кибервмешательстве в дела зарубежных стран и выражает готовность к международному сотрудничеству для нейтрализации подобных угроз.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, россия, сша, марокко
В мире, Россия, США, Марокко
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран
В США экстрадировали обвиняемых в кибермахинациях из Марокко, Германии и Румынии
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Трое обвиняемых в участии в "российской схеме кибермошенничества" экстрадированы в США из Марокко, Германии и Румынии, сообщает
американский минюст.
По данным ведомства, в США экстрадированы из Марокко - 32-летний Руслан Нуруллин, из Германии - 40-летний Александр Попан, из Румынии - 42-летний Николай Софинский. О гражданстве экстрадированных не сообщается. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, утверждается, что они покупали на американском "черном рынке" информацию и перепродавали за границу.
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"Фигуранты обвиняются в сговоре с целью выманить у жертв более 48 миллионов долларов путем кражи личной информации, включая номера социального страхования, и использовать их для покупки, а затем перепродажи электроники и предметов роскоши", - говорится в сообщении.
Преступную деятельность фигуранты якобы вели в 2013-2018 годах из России
, СНГ
и Восточной Европы
, говорится в сообщении. Трое экстрадированных обвиняемых, по данным американского минюста, в период вмененных им деяний жили в России. Минюст настаивает, что фигуранты "связаны с российской схемой кибермошенничества".
Россия не раз отвергала обвинения в кибервмешательстве в дела зарубежных стран и выражает готовность к международному сотрудничеству для нейтрализации подобных угроз.
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