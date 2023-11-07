https://ria.ru/20231107/moldavia-1908031902.html

В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра

В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра - РИА Новости, 07.11.2023

В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра

Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии аннулировала регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой, которая... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:56

2023-11-07T21:56

2023-11-07T22:24

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии аннулировала регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой, которая прошла во второй тур выборов, это решение может быть опротестовано. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, жители страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69 процента голосов и независимый кандидат Арина Коршикова с 21,52 процента голосов. Окружная избирательная комиссия Бельц во вторник рассмотрела жалобы от полиции и нескольких политических сил, в том числе и действующего мэра города Николая Григоришина, на нарушения со стороны Коршиковой, которую подозревают в получении поддержки от запрещенной в республике партии "Шор". Заседание проходило на фоне митинга сторонников Коршиковой, которой собрались у здания избирком, внутрь их не пустили сотрудники полиции. "Окружная избирательная комиссия города Бельцы постановила: аннулировать регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой", — говорится в зачитанном решении. Решение может быть опротестовано в течение трех дней в Центральной избирательной комиссии Молдавии. Похожая ситуация была в Бельцах в 2021 году. Тогда перед вторым туром суд города по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию представителя партии "Шор" Марины Таубер, набравшей в первом туре 47,93 процента голосов, из-за нарушений правил финансирования кампании. Это решение поддержали суды высшей инстанции. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, марина таубер