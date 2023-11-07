Рейтинг@Mail.ru
В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 07.11.2023 (обновлено: 22:24 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/moldavia-1908031902.html
В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра
В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра - РИА Новости, 07.11.2023
В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра
Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии аннулировала регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой, которая... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:56
2023-11-07T22:24
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии аннулировала регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой, которая прошла во второй тур выборов, это решение может быть опротестовано. В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, жители страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69 процента голосов и независимый кандидат Арина Коршикова с 21,52 процента голосов. Окружная избирательная комиссия Бельц во вторник рассмотрела жалобы от полиции и нескольких политических сил, в том числе и действующего мэра города Николая Григоришина, на нарушения со стороны Коршиковой, которую подозревают в получении поддержки от запрещенной в республике партии "Шор". Заседание проходило на фоне митинга сторонников Коршиковой, которой собрались у здания избирком, внутрь их не пустили сотрудники полиции. "Окружная избирательная комиссия города Бельцы постановила: аннулировать регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой", — говорится в зачитанном решении. Решение может быть опротестовано в течение трех дней в Центральной избирательной комиссии Молдавии. Похожая ситуация была в Бельцах в 2021 году. Тогда перед вторым туром суд города по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию представителя партии "Шор" Марины Таубер, набравшей в первом туре 47,93 процента голосов, из-за нарушений правил финансирования кампании. Это решение поддержали суды высшей инстанции. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_184:0:2568:1788_1920x0_80_0_0_a6584e0f96e42049bb4002069e5d0198.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата на пост мэра

В молдавских Бельцах аннулировали регистрацию кандидата Коршиковой на пост мэра

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии аннулировала регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой, которая прошла во второй тур выборов, это решение может быть опротестовано.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, жители страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69 процента голосов и независимый кандидат Арина Коршикова с 21,52 процента голосов.
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
6 ноября, 05:12
Окружная избирательная комиссия Бельц во вторник рассмотрела жалобы от полиции и нескольких политических сил, в том числе и действующего мэра города Николая Григоришина, на нарушения со стороны Коршиковой, которую подозревают в получении поддержки от запрещенной в республике партии "Шор". Заседание проходило на фоне митинга сторонников Коршиковой, которой собрались у здания избирком, внутрь их не пустили сотрудники полиции.
"Окружная избирательная комиссия города Бельцы постановила: аннулировать регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой", — говорится в зачитанном решении.
Решение может быть опротестовано в течение трех дней в Центральной избирательной комиссии Молдавии.
Похожая ситуация была в Бельцах в 2021 году. Тогда перед вторым туром суд города по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию представителя партии "Шор" Марины Таубер, набравшей в первом туре 47,93 процента голосов, из-за нарушений правил финансирования кампании. Это решение поддержали суды высшей инстанции.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреМолдавияМайя СандуМарина Таубер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала