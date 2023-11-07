https://ria.ru/20231107/miskantus-1907909094.html

Мискантус любит мягкий климат, но подойдет и Приморье, заявил ученый

Мискантус любит мягкий климат, но подойдет и Приморье, заявил ученый - РИА Новости, 07.11.2023

Мискантус любит мягкий климат, но подойдет и Приморье, заявил ученый

Сельскохозяйственная культура мискантус предпочитает мягкий климат и рыхлые нейтральные почвы, но при соблюдении определенных условий ее можно выращивать и в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:47

2023-11-07T14:47

2023-11-07T14:54

наука

приморский край

россия

российская академия наук

калининград

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Сельскохозяйственная культура мискантус предпочитает мягкий климат и рыхлые нейтральные почвы, но при соблюдении определенных условий ее можно выращивать и в Приморье, сообщила РИА Новости преподаватель Института землеустройства и агротехнологий Приморского государственного аграрно-технологического университета Ольга Ивлева. Ранее во вторник Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) сообщил, что ученые организации внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус. Согласно данным ИЦиГ СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы. Получить такое же количество из древесины технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже. В институте также рассказали, что встает задача создания на базе мискантуса сорта "сорановский" большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки. "Мы занимались мискантусом в течение трех лет, посадочный материал нам присылали из Калининграда. Его размножают вегетативно – ризомами. Три года мы возделывали сорт "Камис". В Приморском крае его можно выращивать, но есть свои сложности", - сказала Ивлева. По ее словам, приморский климат отличается от климата в Калининграде. "Там погодные условия более благоприятные: осенью идет постепенное снижение температуры. В Приморье осенью может быть минус 7 ночью и плюс 17 днем. Мискантус не любит таких перепадов температур. В Приморье тяжелые кислые почвы. У мискантуса предпочтения к более рыхлым и нейтральным. На нейтральной почве он может достигать в высоту 3 метров. У нас в Приморье достигал 2,5 метра", - отметила собеседница агентства. Она также уточнила, что у этой культуры есть свои плюсы: мискантус практически не повреждается заболеваниями и насекомыми-вредителями. "Это связано со структурой листа, он жесткий. Насекомые предпочитают более мягкую структуру листьев. И болезням сложно проникнуть внутрь", - пояснила собеседница. Ивлева отметила, что для успешного выращивания мискантуса в Приморье нужен большой запас посадочного материала и посадочные машины. Кроме того, в первый год выращивания посадки страдают от засорённости сорной растительностью, поэтому необходимо применять химические методы защиты. "В целом эта культура еще недостаточно изучена. В Приморском крае, кроме университета, ею никто не занимался. Здесь надо либо вводить в культуру приморский дикорастущий мискантус, либо испытывать разные сорта – а их не так много. Это база для дальнейшего изучения", - добавила Ивлева. Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

https://ria.ru/20231107/nauka-1907004845.html

https://ria.ru/20231107/tsvetenie-1907823431.html

https://ria.ru/20231107/miskantus-1907905479.html

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приморский край, россия, российская академия наук, калининград