https://ria.ru/20231107/miskantus-1907905479.html

Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья

Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья - РИА Новости, 07.11.2023

Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья

Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:35

2023-11-07T14:35

2023-11-07T14:49

россия

приморский край

австралия

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института ДВО РАН, доктор биологических наук Павел Крестов. Ранее в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что внедряют в сельское хозяйство России новую культуру для получения целлюлозы – мискантус. Культурный сорт мискантуса "сорановский" был выведен учеными института в 2012 году. Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ. "Для производства целлюлозы могут использоваться не только гибридная, но и произрастающие в Приморском крае дикие разновидности мискантуса", - сказал Крестов. Кроме того, по его словам, дальневосточные ученые ранее прорабатывали эту идею. "Но есть вопрос в продуктивности и целесообразности. Для Приморья намного более актуально использование для этих целей древесины быстрорастущих пород, таких как тополь, пихта и другие, которые можно успешно выращивать на лесных плантациях и в дальнейшем использовать для производства целлюлозы", - отметил ученый. Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html

https://ria.ru/20211102/bumaga-1757245346.html

россия

приморский край

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россия, приморский край, австралия, российская академия наук