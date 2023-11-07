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Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья - РИА Новости, 07.11.2023
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14:35 07.11.2023 (обновлено: 14:49 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/miskantus-1907905479.html
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья - РИА Новости, 07.11.2023
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья
Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:35
2023-11-07T14:49
россия
приморский край
австралия
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института ДВО РАН, доктор биологических наук Павел Крестов. Ранее в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что внедряют в сельское хозяйство России новую культуру для получения целлюлозы – мискантус. Культурный сорт мискантуса "сорановский" был выведен учеными института в 2012 году. Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ. "Для производства целлюлозы могут использоваться не только гибридная, но и произрастающие в Приморском крае дикие разновидности мискантуса", - сказал Крестов. Кроме того, по его словам, дальневосточные ученые ранее прорабатывали эту идею. "Но есть вопрос в продуктивности и целесообразности. Для Приморья намного более актуально использование для этих целей древесины быстрорастущих пород, таких как тополь, пихта и другие, которые можно успешно выращивать на лесных плантациях и в дальнейшем использовать для производства целлюлозы", - отметил ученый. Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html
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россия
приморский край
австралия
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россия, приморский край, австралия, российская академия наук
Россия, Приморский край, Австралия, Российская академия наук
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья

Ученый Крестов: мискантус пригоден для получения целлюлозы, но малопродуктивен

© ИЦиГ СО РАНМискантус
Мискантус
© ИЦиГ СО РАН
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института ДВО РАН, доктор биологических наук Павел Крестов.
Ранее в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что внедряют в сельское хозяйство России новую культуру для получения целлюлозы – мискантус. Культурный сорт мискантуса "сорановский" был выведен учеными института в 2012 году. Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ.
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"Для производства целлюлозы могут использоваться не только гибридная, но и произрастающие в Приморском крае дикие разновидности мискантуса", - сказал Крестов.
Кроме того, по его словам, дальневосточные ученые ранее прорабатывали эту идею.
"Но есть вопрос в продуктивности и целесообразности. Для Приморья намного более актуально использование для этих целей древесины быстрорастущих пород, таких как тополь, пихта и другие, которые можно успешно выращивать на лесных плантациях и в дальнейшем использовать для производства целлюлозы", - отметил ученый.
Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
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