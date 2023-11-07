https://ria.ru/20231107/miskantus-1907905479.html
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья - РИА Новости, 07.11.2023
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья
Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:35
2023-11-07T14:35
2023-11-07T14:49
россия
приморский край
австралия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907002168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15976a7127251da9ee7e474070cf8f43.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института ДВО РАН, доктор биологических наук Павел Крестов. Ранее в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что внедряют в сельское хозяйство России новую культуру для получения целлюлозы – мискантус. Культурный сорт мискантуса "сорановский" был выведен учеными института в 2012 году. Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ. "Для производства целлюлозы могут использоваться не только гибридная, но и произрастающие в Приморском крае дикие разновидности мискантуса", - сказал Крестов. Кроме того, по его словам, дальневосточные ученые ранее прорабатывали эту идею. "Но есть вопрос в продуктивности и целесообразности. Для Приморья намного более актуально использование для этих целей древесины быстрорастущих пород, таких как тополь, пихта и другие, которые можно успешно выращивать на лесных плантациях и в дальнейшем использовать для производства целлюлозы", - отметил ученый. Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
https://ria.ru/20220618/tsellyuloza-1796414712.html
https://ria.ru/20211102/bumaga-1757245346.html
россия
приморский край
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907002168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b32aecc81376c5b802774e90b1318a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, австралия, российская академия наук
Россия, Приморский край, Австралия, Российская академия наук
Ученый заявил о малопродуктивности дикого мискантуса из Приморья
Ученый Крестов: мискантус пригоден для получения целлюлозы, но малопродуктивен
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Дикорастущий мискантус из Приморья может использоваться для производства целлюлозы, но по продуктивности уступает древесине, рассказал РИА Новости директор Ботанического сада-института ДВО РАН, доктор биологических наук Павел Крестов.
Ранее в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что внедряют в сельское хозяйство России новую культуру
для получения целлюлозы – мискантус. Культурный сорт мискантуса "сорановский" был выведен учеными института в 2012 году. Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ.
В России выпустили прокладки и подгузники из отечественной целлюлозы
"Для производства целлюлозы могут использоваться не только гибридная, но и произрастающие в Приморском крае дикие разновидности мискантуса", - сказал Крестов.
Кроме того, по его словам, дальневосточные ученые ранее прорабатывали эту идею.
"Но есть вопрос в продуктивности и целесообразности. Для Приморья намного более актуально использование для этих целей древесины быстрорастущих пород, таких как тополь, пихта и другие, которые можно успешно выращивать на лесных плантациях и в дальнейшем использовать для производства целлюлозы", - отметил ученый.
Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа