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"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:56 07.11.2023 (обновлено: 17:49 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/karnaval-1907903211.html
"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ
"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2023
"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ
Блогер и певица Валя Карнавал рассказала в своем Telegram-канале о том, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в Дубае. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:56
2023-11-07T17:49
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Блогер и певица Валя Карнавал рассказала в своем Telegram-канале о том, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в Дубае. Все произошло в открытом море, когда знаменитость занимались вейксерфингом вместе с инструкторами. &quot;Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу&quot;, — написала блогерша.По словам певицы, состояние женщины было настолько тяжелым, что она не могла двигаться, и сопровождающие переносили ее на руках.&quot;В пути у мамы парализовало все тело, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза&quot;, — поделилась переживаниями дочь.Исполнительница призналась, что просила помощи у окружающих, но люди вокруг впадали в оторопь, терялись и не способны были даже вызвать неотложку, отчего врачи прибыли не скоро.&quot;40 минут до приезда скорой помощи я и мои друзья растирали тело моей мамы руками прямо на берегу, чтобы избавить ее от судорог, — поделилась деталями 21-летняя блогерша. — Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной&quot;.Врачи в течение часа транспортировали родственницу звезды в больницу. Почему дорога оказалась такой долгой, певица не уточнила. В клинике девушка еще два часа ждала врачей у входа в реанимацию, чтобы узнать о состоянии своей мамы. "Как оказалось, это был инсульт", — написала Валя. Блогерша добавила, что ее мама сейчас находится под наблюдением врачей. О том, в каком она состоянии, и как долго пробудет в больнице, Валя Карнавал не рассказала.
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дубай, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Дубай, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ

Певица Валя Карнавал сообщила, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в ОАЭ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкБлогер, певица KARNA.VAL (Валя Карнавал)
Блогер, певица KARNA.VAL (Валя Карнавал) - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Блогер, певица KARNA.VAL (Валя Карнавал)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Блогер и певица Валя Карнавал рассказала в своем Telegram-канале о том, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в Дубае.
Все произошло в открытом море, когда знаменитость занимались вейксерфингом вместе с инструкторами.
«

"Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу", — написала блогерша.

По словам певицы, состояние женщины было настолько тяжелым, что она не могла двигаться, и сопровождающие переносили ее на руках.
«

"В пути у мамы парализовало все тело, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза", — поделилась переживаниями дочь.

Исполнительница призналась, что просила помощи у окружающих, но люди вокруг впадали в оторопь, терялись и не способны были даже вызвать неотложку, отчего врачи прибыли не скоро.
«

"40 минут до приезда скорой помощи я и мои друзья растирали тело моей мамы руками прямо на берегу, чтобы избавить ее от судорог, — поделилась деталями 21-летняя блогерша. — Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной".

Врачи в течение часа транспортировали родственницу звезды в больницу. Почему дорога оказалась такой долгой, певица не уточнила.
В клинике девушка еще два часа ждала врачей у входа в реанимацию, чтобы узнать о состоянии своей мамы. "Как оказалось, это был инсульт", — написала Валя.
Блогерша добавила, что ее мама сейчас находится под наблюдением врачей. О том, в каком она состоянии, и как долго пробудет в больнице, Валя Карнавал не рассказала.
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