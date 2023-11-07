https://ria.ru/20231107/karnaval-1907903211.html

"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ

"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2023

"Парализовало все тело": Валя Карнавал сообщила о трагедии на отдыхе в ОАЭ

Блогер и певица Валя Карнавал рассказала в своем Telegram-канале о том, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в Дубае. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:56

2023-11-07T14:56

2023-11-07T17:49

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Блогер и певица Валя Карнавал рассказала в своем Telegram-канале о том, что у ее мамы случился инсульт на отдыхе в Дубае. Все произошло в открытом море, когда знаменитость занимались вейксерфингом вместе с инструкторами. "Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу", — написала блогерша.По словам певицы, состояние женщины было настолько тяжелым, что она не могла двигаться, и сопровождающие переносили ее на руках."В пути у мамы парализовало все тело, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза", — поделилась переживаниями дочь.Исполнительница призналась, что просила помощи у окружающих, но люди вокруг впадали в оторопь, терялись и не способны были даже вызвать неотложку, отчего врачи прибыли не скоро."40 минут до приезда скорой помощи я и мои друзья растирали тело моей мамы руками прямо на берегу, чтобы избавить ее от судорог, — поделилась деталями 21-летняя блогерша. — Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной".Врачи в течение часа транспортировали родственницу звезды в больницу. Почему дорога оказалась такой долгой, певица не уточнила. В клинике девушка еще два часа ждала врачей у входа в реанимацию, чтобы узнать о состоянии своей мамы. "Как оказалось, это был инсульт", — написала Валя. Блогерша добавила, что ее мама сейчас находится под наблюдением врачей. О том, в каком она состоянии, и как долго пробудет в больнице, Валя Карнавал не рассказала.

https://ria.ru/20230816/samoylova-1890481026.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дубай, знаменитости, новости шоу-бизнеса