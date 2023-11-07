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Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе

Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе - РИА Новости, 07.11.2023

Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе

"Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T03:08

2023-11-07T03:08

2023-11-07T05:42

в мире

израиль

палестина

сектор газа

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. "Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью телеканалу ABC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", — уточнил Нетаньяху.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и израильский премьер обсуждали "тактические паузы".Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году