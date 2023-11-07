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Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
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03:08 07.11.2023 (обновлено: 05:42 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/izrail-1907802171.html
Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе
Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе
"Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T03:08
2023-11-07T05:42
в мире
израиль
палестина
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. "Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью телеканалу ABC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.&quot;Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников&quot;, — уточнил Нетаньяху.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и израильский премьер обсуждали "тактические паузы".Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
израиль
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе

Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. "Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью телеканалу ABC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«

"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", — уточнил Нетаньяху.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и израильский премьер обсуждали "тактические паузы".
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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