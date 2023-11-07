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Южная Осетия связала нарушение границы с Грузией с партией Саакашвили - РИА Новости, 07.11.2023
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17:56 07.11.2023 (обновлено: 17:58 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/granitsa-1907979996.html
Южная Осетия связала нарушение границы с Грузией с партией Саакашвили
Южная Осетия связала нарушение границы с Грузией с партией Саакашвили - РИА Новости, 07.11.2023
Южная Осетия связала нарушение границы с Грузией с партией Саакашвили
МИД Южной Осетии распространил заявление о причастности нарушителей границы с Грузией к партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:56
2023-11-07T17:58
в мире
грузия
южная осетия
тбилиси
михаил саакашвили
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ЦХИНВАЛ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Южной Осетии распространил заявление о причастности нарушителей границы с Грузией к партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных на автомобиле нарушили границу республики. По данным ведомства, пограничники пытались задержать нарушителей, но они оказали сопротивление и пытались сбить силовиков. После предупредительного выстрела в воздух пограничники открыли огонь по колесам машины, один нарушитель получил тяжелое ранение и для экстренной медпомощи был передан в Грузию, а второй – задержан. "По имеющейся информации, указанные граждане Грузии, из числа радикально настроенных представителей партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Республики Южная Осетия с намерением следовать вглубь ее территории, однако были обнаружены пограничным нарядом", - говорится в заявлении. Отмечается, что в Южной Осетии расценивают произошедшее как прямое следствие отказа Тбилиси от признания реальности, состоящей в том, что территория Грузии заканчивается на линии прохождения югоосетинской госграницы. "Результатом такой позиции, на которой руководство Грузии пытается удержаться на протяжении более 30 лет, становятся в том числе многочисленные факты задержаний граждан Грузии, незаконно оказавшихся на территории Южной Осетии при демонстративном попустительстве со стороны грузинских правоохранителей. Так, на участке госграницы, на котором произошел вышеуказанный инцидент, с апреля 2023 года было зафиксировано шесть случаев задержания нарушителей государственной границы", - подчеркивают в МИД республики. Также в Цхинвале считают позицию Грузии абсолютно контрпродуктивной, провоцирующей подобные произошедшему инциденты, способные привести к эскалации напряженности. "Республика Южная Осетия и впредь будет предпринимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства. Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20231107/peskov-1907868314.html
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в мире, грузия, южная осетия, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Южная Осетия, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Южная Осетия связала нарушение границы с Грузией с партией Саакашвили

Южная Осетия заявила, что нарушители границы с Грузией были из партии Саакашвили

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПограничный пост республики Южная Осетия
Пограничный пост республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пограничный пост республики Южная Осетия. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Южной Осетии распространил заявление о причастности нарушителей границы с Грузией к партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.
Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что два пьяных на автомобиле нарушили границу республики. По данным ведомства, пограничники пытались задержать нарушителей, но они оказали сопротивление и пытались сбить силовиков. После предупредительного выстрела в воздух пограничники открыли огонь по колесам машины, один нарушитель получил тяжелое ранение и для экстренной медпомощи был передан в Грузию, а второй – задержан.
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"По имеющейся информации, указанные граждане Грузии, из числа радикально настроенных представителей партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Республики Южная Осетия с намерением следовать вглубь ее территории, однако были обнаружены пограничным нарядом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в Южной Осетии расценивают произошедшее как прямое следствие отказа Тбилиси от признания реальности, состоящей в том, что территория Грузии заканчивается на линии прохождения югоосетинской госграницы. "Результатом такой позиции, на которой руководство Грузии пытается удержаться на протяжении более 30 лет, становятся в том числе многочисленные факты задержаний граждан Грузии, незаконно оказавшихся на территории Южной Осетии при демонстративном попустительстве со стороны грузинских правоохранителей. Так, на участке госграницы, на котором произошел вышеуказанный инцидент, с апреля 2023 года было зафиксировано шесть случаев задержания нарушителей государственной границы", - подчеркивают в МИД республики.
Также в Цхинвале считают позицию Грузии абсолютно контрпродуктивной, провоцирующей подобные произошедшему инциденты, способные привести к эскалации напряженности. "Республика Южная Осетия и впредь будет предпринимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства. Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам", - заявили в ведомстве.
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