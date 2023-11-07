https://ria.ru/20231107/goszakaz-1907862399.html
Комитет Совфеда предложил создать единый госзаказ на производство ПО
Комитет Совфеда предложил создать единый госзаказ на производство ПО - РИА Новости, 07.11.2023
Комитет Совфеда предложил создать единый госзаказ на производство ПО
Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:28
2023-11-07T12:28
2023-11-07T12:31
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
совет федерации рф
технологии
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство ПО и электронных микрокомпонентов, требующихся для импортозамещения, сформировать Росрезерв для закупки иностранной электронно-компонентной базы."Министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством энергетики РФ (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания "единого государственного заказа" по всем отраслям экономики РФ на производство оборудования, программного обеспечения, электронных компонентов, микрочипов, требующихся для импортозамещения", - говорится в рекомендациях по итогам круглого стола комитета (есть в распоряжении РИА Новости).Рекомендациями предлагается использовать принцип "отраслевого заказа для ТЭК, включающий информацию о необходимом объеме оборудования, сроки его поставки, в целях своевременного перехода на отечественное оборудование и ПО"."Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания системы страховых запасов (Росрезерв) для закупки ЭКБ (электронной компонентной базы) иностранного происхождения в качестве временной меры", - также отмечается в документе.
https://ria.ru/20231102/rosatom-1906782455.html
https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, совет федерации рф, технологии, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Совет Федерации РФ, Технологии, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Комитет Совфеда предложил создать единый госзаказ на производство ПО
В СФ предложили Минпромторгу и Минэнерго создать госзаказ на производство ПО
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство ПО и электронных микрокомпонентов, требующихся для импортозамещения, сформировать Росрезерв для закупки иностранной электронно-компонентной базы.
"Министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством энергетики РФ (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания "единого государственного заказа" по всем отраслям экономики РФ на производство оборудования, программного обеспечения, электронных компонентов, микрочипов, требующихся для импортозамещения", - говорится в рекомендациях по итогам круглого стола комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
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Рекомендациями предлагается использовать принцип "отраслевого заказа для ТЭК, включающий информацию о необходимом объеме оборудования, сроки его поставки, в целях своевременного перехода на отечественное оборудование и ПО".
"Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания системы страховых запасов (Росрезерв) для закупки ЭКБ (электронной компонентной базы) иностранного происхождения в качестве временной меры", - также отмечается в документе.
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