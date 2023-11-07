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ВОЗ: в Газе начали делать ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов - РИА Новости, 07.11.2023
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14:09 07.11.2023 (обновлено: 14:10 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gaza-1907895341.html
ВОЗ: в Газе начали делать ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов
ВОЗ: в Газе начали делать ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов - РИА Новости, 07.11.2023
ВОЗ: в Газе начали делать ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов
Некоторым раненным в секторе Газа делают ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов и проблем с доступом к больницам, однако доля подобных операций... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:09
2023-11-07T14:10
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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Некоторым раненным в секторе Газа делают ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов и проблем с доступом к больницам, однако доля подобных операций неизвестна, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. "Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо", - сказал он. Во время брифинга он пояснил, что в Газе наблюдается дефицит анестетиков и других лекарственных средств, а больницы переполнены, что затрудняет доступ к медицинской помощи для тысяч раненых. Накануне Международный комитет красного креста (МККК) заявил, что тысячи тяжело раненных в секторе Газа мирных жителей больше не имеют доступа к больницам, насилие в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет к неприемлемой гибели людей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, женева (город), кристиан линдмайер, владимир путин, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Женева (город), Кристиан Линдмайер, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ: в Газе начали делать ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов

ВОЗ: в Газе пострадавшим делают ампутации без анестезии из-за нехватки лекарств

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Некоторым раненным в секторе Газа делают ампутации без анестезии из-за нехватки препаратов и проблем с доступом к больницам, однако доля подобных операций неизвестна, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
«
"Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо", - сказал он.
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Во время брифинга он пояснил, что в Газе наблюдается дефицит анестетиков и других лекарственных средств, а больницы переполнены, что затрудняет доступ к медицинской помощи для тысяч раненых.
Накануне Международный комитет красного креста (МККК) заявил, что тысячи тяжело раненных в секторе Газа мирных жителей больше не имеют доступа к больницам, насилие в отношении медицинских учреждений в анклаве приведет к неприемлемой гибели людей.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияЖенева (город)Кристиан ЛиндмайерВладимир ПутинХАМАСООНВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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