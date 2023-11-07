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СМИ: в Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена Алешина - РИА Новости, 07.11.2023
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12:24 07.11.2023 (обновлено: 13:18 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/finlyandiya-1907861675.html
СМИ: в Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена Алешина
СМИ: в Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена Алешина - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ: в Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена Алешина
Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алёшина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:24
2023-11-07T13:18
специальная военная операция на украине
финляндия
борис алешин
евросоюз
российская академия наук
россия
санкции
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алёшина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии, сообщает во вторник агентство STT. "Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми. Изъятие было произведено по запросу министерства иностранных дел в сентябре", - говорится в сообщении. В соответствии с этим решением у Алёшина были изъяты два смежных объекта недвижимости общей стоимостью более 2,5 миллиона евро, уточняется в сообщении. Согласно решению исполнительного органа, недвижимость, принадлежащая Алёшину, не может быть, в частности, заложена или отчуждена без разрешения судебного пристава-исполнителя. Кроме того, исполнительный орган запретил крупнейшему финскому банку OP передавать закладные на принадлежащие ему земельные участки кому-либо, кроме исполнительного органа.В июне ЕС добавил 68-летнего Алешина к своим санкциям в связи со СВО на Украине. Как утверждают власти ЕС, московский бизнесмен и ученый работает, в частности, в нескольких компаниях, связанных с российской оборонной промышленностью. Он является советником Объединенной авиастроительной корпорации - государственной авиационной компании, чьи дочерние предприятия производят истребители МиГ и Сухой, используемые российскими вооруженными силами. Алешин также является председателем совета директоров группы "Кронштадт". Эта компания, в частности, производит беспилотники "Орион", используемые Россией. Борис Алешин является академиком РАН, доктором технических наук. Согласно данным на сайте Российской академии наук, Алешин - специалист в области процессов управления, создания сложных информационных систем, бортовых цифровых управляющих комплексов.
https://ria.ru/20231101/konfiskat-1906698418.html
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финляндия, борис алешин, евросоюз, российская академия наук, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Борис Алешин, Евросоюз, Российская академия наук, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: в Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена Алешина

STT: в Финляндии конфисковали недвижимость россиянина Алёшина на 2,5 млн евро

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБорис Алешин
Борис Алешин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Борис Алешин . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алёшина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро, арестована в Финляндии, сообщает во вторник агентство STT.
"Курортная недвижимость Бориса Алешина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми. Изъятие было произведено по запросу министерства иностранных дел в сентябре", - говорится в сообщении.
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В соответствии с этим решением у Алёшина были изъяты два смежных объекта недвижимости общей стоимостью более 2,5 миллиона евро, уточняется в сообщении.
Согласно решению исполнительного органа, недвижимость, принадлежащая Алёшину, не может быть, в частности, заложена или отчуждена без разрешения судебного пристава-исполнителя. Кроме того, исполнительный орган запретил крупнейшему финскому банку OP передавать закладные на принадлежащие ему земельные участки кому-либо, кроме исполнительного органа.
В июне ЕС добавил 68-летнего Алешина к своим санкциям в связи со СВО на Украине. Как утверждают власти ЕС, московский бизнесмен и ученый работает, в частности, в нескольких компаниях, связанных с российской оборонной промышленностью. Он является советником Объединенной авиастроительной корпорации - государственной авиационной компании, чьи дочерние предприятия производят истребители МиГ и Сухой, используемые российскими вооруженными силами. Алешин также является председателем совета директоров группы "Кронштадт". Эта компания, в частности, производит беспилотники "Орион", используемые Россией.
Борис Алешин является академиком РАН, доктором технических наук. Согласно данным на сайте Российской академии наук, Алешин - специалист в области процессов управления, создания сложных информационных систем, бортовых цифровых управляющих комплексов.
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