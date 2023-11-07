https://ria.ru/20231107/festival-1907902925.html

В Волгограде пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"

В Волгограде пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 07.11.2023

В Волгограде пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"

Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проведут в Волгограде с 24 по 26 ноября, зрители увидят 15 документальных фильмов о... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

2023-11-07T14:31

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проведут в Волгограде с 24 по 26 ноября, зрители увидят 15 документальных фильмов о героях спецоперации и смогут встретиться с авторами кинолент, сообщили в пресс-службе фестиваля. "Волгоград станет местом проведения первого международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Фестиваль пройдёт с 24 по 26 ноября в Волгоградском государственном театре "Царицынская опера". Зрители увидят 15 документальных фильмов о героях специальной военной операции, смогут встретиться с авторами кинолент и принять участие в деловой программе", - говорится в сообщении. Уточняется, что фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Наши берега". Картина посвящена 126-й особой гвардейской бригаде береговой охраны и снята в сложнейших условиях — в водной акватории, находившейся под обстрелом. Впервые в программу "RT.Док: Время героев", отмечается в сообщении, войдёт фильм военкора Александра Сладкова "Глазами репортёра. Битва за Мариуполь". Фильм рассказывает о сражении за город весной 2022 года. Документальная лента основана на эксклюзивных видеокадрах Сладкова. Военкор находился в передовых подразделениях, квартал за кварталом освобождавших город. По информации пресс-службы фестиваля, состоится также несколько премьерных показов. Режиссёр Артём Сомов и автор Руслан Гусаров сняли документальную ленту "Хочу тишины". Она о том, как травма войны коснулась каждого в Донбассе. Герои фильма подолгу сидели в подвалах, у кого-то на глазах погибли родственники, кто-то лишился жилья. Премьерный фильм "Донбасс. Память поколений" режиссёра Екатерины Китайцевой и автора Дмитрия Хрусталёва проводит параллели СВО и Великой Отечественной. На фестивале будет представлена работа местных документалистов — лента спецкора ГТРК "Волгоград-ТРВ" Артёма Ямщикова "После тумана". Команда волгоградских "Вестей" сняла истории жителей новых регионов и показала, как изменилась их жизнь после вхождения в состав России. Закроет фестиваль новая лента Анны Чапман "ВПК США. Бизнес на крови". Фильм отвечает на вопросы, почему Вашингтон так заинтересован в войне на Украине и на что элита Штатов готова пойти, чтобы вооружённый конфликт продолжился. В рамках деловой программы запланированы встречи с авторами-документалистами, режиссёрами и героями фильмов. Состоится дискуссия "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с онлайн-участием Бориса Корчевникова и представителя РПЦ Волгограда. Также пройдёт круглый стол "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", в котором примут участие сотрудники социальных служб и ветераны спецоперации. Организаторы напоминают, что посещение всех мероприятий бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://rtfestival.ru/volgograd.

https://ria.ru/20230727/pravda-1886741620.html

https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

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