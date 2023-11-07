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В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков - РИА Новости, 07.11.2023
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11:47 07.11.2023 (обновлено: 12:48 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/falshivomonetchiki-1907850922.html
В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков
В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков - РИА Новости, 07.11.2023
В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков
В России накрыли крупную банду фальшивомонетчиков, промышлявшую в семи регионах и печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год, сообщил Центр... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:47
2023-11-07T12:48
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России накрыли крупную банду фальшивомонетчиков, промышлявшую в семи регионах и печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год, сообщил Центр общественных связей ФСБ. &quot;Совместно с МВД Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым&quot;, — говорится в релизе.Как пояснили в ФСБ, работа группировки была четко выстроена, а роли распределены, при этом рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в структуру и каковы их функции. Тем не менее спецслужбе удалось задокументировать работу всей цепочки криминального бизнеса. Процесс производства поддельных купюр делился на несколько этапов, таких как создание электронных образов или нанесение элементов защиты, каждый процесс проходил по пяти различным адресам. Основную часть фальшивок продавали через даркнет и рассылали в регионы, остальное сбывали через закладчиков и при личных встречах участников группировки с проверенными покупателями. В год печаталось до полутора-двух миллиардов поддельных рублей. Силовики провели 144 обыска, во время которых изъяли более 20 миллионов фальшивых рублей, оборудование для их изготовления, средства связи, флеш-носители, компьютеры и банковские карты. Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег. Всего задержаны 24 человека, им предъявили обвинения и отправили под стражу.Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, группировка действовала с августа 2018 года. По ее словам, фальшивые купюры сбывались как оптом, так и в розницу через постоянных покупателей и бесконтактным способом. В даркнете действовал онлайн-магазин, где покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.
https://ria.ru/20230729/rubli-1887068410.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, фсб, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, ФСБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков

В России задержали фальшивомонетчиков, печатавших до двух миллиардов руб в год

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФФСБ России пресекла деятельность фальшивомонетчиков
ФСБ России пресекла деятельность фальшивомонетчиков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России пресекла деятельность фальшивомонетчиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России накрыли крупную банду фальшивомонетчиков, промышлявшую в семи регионах и печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Совместно с МВД Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — говорится в релизе.

Как пояснили в ФСБ, работа группировки была четко выстроена, а роли распределены, при этом рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в структуру и каковы их функции. Тем не менее спецслужбе удалось задокументировать работу всей цепочки криминального бизнеса.
Процесс производства поддельных купюр делился на несколько этапов, таких как создание электронных образов или нанесение элементов защиты, каждый процесс проходил по пяти различным адресам.
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Основную часть фальшивок продавали через даркнет и рассылали в регионы, остальное сбывали через закладчиков и при личных встречах участников группировки с проверенными покупателями. В год печаталось до полутора-двух миллиардов поддельных рублей.
Силовики провели 144 обыска, во время которых изъяли более 20 миллионов фальшивых рублей, оборудование для их изготовления, средства связи, флеш-носители, компьютеры и банковские карты. Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.
Всего задержаны 24 человека, им предъявили обвинения и отправили под стражу.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, группировка действовала с августа 2018 года. По ее словам, фальшивые купюры сбывались как оптом, так и в розницу через постоянных покупателей и бесконтактным способом. В даркнете действовал онлайн-магазин, где покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.
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