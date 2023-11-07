https://ria.ru/20231107/evrosoyuz-1907803627.html

"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского

"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023

"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского

Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:37

2023-11-07T04:37

2023-11-07T04:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе."Украина сделает Евросоюз сильнее и устойчивее, и вместе мы повысим стабильность во всей Европе. Мы верим в европейское единство. Мы делаем все, чтобы присоединиться к ЕС", — написал президент."От Украины ничего не останется к тому моменту, когда ты туда вступишь", — считает King of Pentacles."Я вам расшифровал: «Украина сделает Евросоюз слабее и дороже для жизни. <...>. Мы делаем все, чтобы испортить ЕС»", — переиначил ensgoat.eth."Получается, Евросоюз включит в себя страну с такими долгами, что Берни Мэйдофф (организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды. — Прим. ред.) покажется святым. Похоже, они и правда добавят стабильности своей экономической системе", — сыронизировал Michael Kee."Евросоюз (на пару с НАТО) дестабилизрует Запад уже десятилетия. Твое время на отмывание денег скоро истечет", — предупредил James."Как ты умудрился потерять 30 процентов территории страны несмотря на миллиарды долларов помощи и наемников? Да потому что ты бездарный клоун. Мы позабыли, что ты комедиант, да, мы смеемся. Россия тоже смеется над тобой", — написал Allametûl Fen"В отставку, Вася. Хватит страданий и разрушений", — предложил sandy dal.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.

https://ria.ru/20231106/ukraine-1907719994.html

https://ria.ru/20231106/bednye-1907663829.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз, нато