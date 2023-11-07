"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе.
"Украина сделает Евросоюз сильнее и устойчивее, и вместе мы повысим стабильность во всей Европе. Мы верим в европейское единство. Мы делаем все, чтобы присоединиться к ЕС", — написал президент.
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"От Украины ничего не останется к тому моменту, когда ты туда вступишь", — считает King of Pentacles.
"Я вам расшифровал: «Украина сделает Евросоюз слабее и дороже для жизни. <...>. Мы делаем все, чтобы испортить ЕС»", — переиначил ensgoat.eth.
"Получается, Евросоюз включит в себя страну с такими долгами, что Берни Мэйдофф (организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды. — Прим. ред.) покажется святым. Похоже, они и правда добавят стабильности своей экономической системе", — сыронизировал Michael Kee.
"Как ты умудрился потерять 30 процентов территории страны несмотря на миллиарды долларов помощи и наемников? Да потому что ты бездарный клоун. Мы позабыли, что ты комедиант, да, мы смеемся. Россия тоже смеется над тобой", — написал Allametûl Fen
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"В отставку, Вася. Хватит страданий и разрушений", — предложил sandy dal.
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.