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"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/evrosoyuz-1907803627.html
"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского
"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского
Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:37
2023-11-07T04:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
евросоюз
нато
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе."Украина сделает Евросоюз сильнее и устойчивее, и вместе мы повысим стабильность во всей Европе. Мы верим в европейское единство. Мы делаем все, чтобы присоединиться к ЕС", — написал президент.&quot;От Украины ничего не останется к тому моменту, когда ты туда вступишь&quot;, — считает King of Pentacles."Я вам расшифровал: «Украина сделает Евросоюз слабее и дороже для жизни. &lt;...&gt;. Мы делаем все, чтобы испортить ЕС»", — переиначил ensgoat.eth."Получается, Евросоюз включит в себя страну с такими долгами, что Берни Мэйдофф (организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды. — Прим. ред.) покажется святым. Похоже, они и правда добавят стабильности своей экономической системе", — сыронизировал Michael Kee."Евросоюз (на пару с НАТО) дестабилизрует Запад уже десятилетия. Твое время на отмывание денег скоро истечет", — предупредил James."Как ты умудрился потерять 30 процентов территории страны несмотря на миллиарды долларов помощи и наемников? Да потому что ты бездарный клоун. Мы позабыли, что ты комедиант, да, мы смеемся. Россия тоже смеется над тобой", — написал Allametûl Fen&quot;В отставку, Вася. Хватит страданий и разрушений&quot;, — предложил sandy dal.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.
https://ria.ru/20231106/ukraine-1907719994.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО

"Бездарный клоун". В Сети пришли в ярость из-за обещания Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о будущей роли Украины в Евросоюзе.
"Украина сделает Евросоюз сильнее и устойчивее, и вместе мы повысим стабильность во всей Европе. Мы верим в европейское единство. Мы делаем все, чтобы присоединиться к ЕС", — написал президент.
«

"От Украины ничего не останется к тому моменту, когда ты туда вступишь", — считает King of Pentacles.

"Я вам расшифровал: «Украина сделает Евросоюз слабее и дороже для жизни. <...>. Мы делаем все, чтобы испортить ЕС»", — переиначил ensgoat.eth.
"Получается, Евросоюз включит в себя страну с такими долгами, что Берни Мэйдофф (организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды. — Прим. ред.) покажется святым. Похоже, они и правда добавят стабильности своей экономической системе", — сыронизировал Michael Kee.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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"Евросоюз (на пару с НАТО) дестабилизрует Запад уже десятилетия. Твое время на отмывание денег скоро истечет", — предупредил James.
"Как ты умудрился потерять 30 процентов территории страны несмотря на миллиарды долларов помощи и наемников? Да потому что ты бездарный клоун. Мы позабыли, что ты комедиант, да, мы смеемся. Россия тоже смеется над тобой", — написал Allametûl Fen
«

"В отставку, Вася. Хватит страданий и разрушений", — предложил sandy dal.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.
Флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
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