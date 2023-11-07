https://ria.ru/20231107/erdogan-1907808804.html

Эрдоган на саммите ОЭС в Ташкенте обсудит передачу гумпомощи Палестине

Эрдоган на саммите ОЭС в Ташкенте обсудит передачу гумпомощи Палестине - РИА Новости, 07.11.2023

Эрдоган на саммите ОЭС в Ташкенте обсудит передачу гумпомощи Палестине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Узбекистане обсудит скорейшую передачу... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:57

2023-11-07T05:57

2023-11-07T05:57

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палестина

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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Узбекистане обсудит скорейшую передачу гуманитарной помощи Палестине, сообщила газета Yeni Şafak. "Президент Эрдоган, присутствовавший на прошлой неделе на саммите Организации тюркских государств в Казахстане, примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества, который пройдет 8-9 ноября в столице Узбекистана Ташкенте. Саммит, который в этом году пройдет в 16-й раз, продлится два дня. Помимо встреч между делегациями Эрдоган также лично встретится с лидерами стран. Среди вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, - прекращение Израилем нападений на Палестину и скорейшая передача гуманитарной помощи Палестине", - пишет издание. Сообщается, что на саммите будут приняты меры по улучшению торгово-экономического и культурного сотрудничества между странами-участницами. Будут обсуждаться такие инструменты совершенствования региональной торговли, как торговое соглашение ОЭС (ECOTA) и стратегия упрощения процедур торговли в целях увеличения объема торговли между странами-участницами до 100 миллиардов долларов. "Будут рассмотрены меры, которые необходимо предпринять. Развитие транспортной инфраструктуры в регионе также входит в число пунктов повестки дня лидеров. Будет оценено сотрудничество по возрождению современного Шелкового пути. Будет обсуждено развитие событий в рамках проектов Транскаспийской инициативы "Средний коридор Восток-Запад" под руководством Турции и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/turtsiya-1907808308.html

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