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Веронский экономический форум в Самарканде собрал около 1000 участников - РИА Новости, 07.11.2023
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17:53 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ekonomicheskiy_forum-1907979126.html
Веронский экономический форум в Самарканде собрал около 1000 участников
Веронский экономический форум в Самарканде собрал около 1000 участников - РИА Новости, 07.11.2023
Веронский экономический форум в Самарканде собрал около 1000 участников
Около тысячи участников из 27 стран мира объединил XVI Веронский Евразийский экономический форум, завершившийся в Самарканде, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:53
2023-11-07T17:53
узбекистан
самарканд
экономика
форум
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около тысячи участников из 27 стран мира объединил XVI Веронский Евразийский экономический форум, завершившийся в Самарканде, сообщает Фонд Росконгресс. Форум прошел под девизом "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого" и был посвящен аспектам разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и АПК, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. В рамках двухдневной деловой программы политические и общественные деятели, эксперты, представители бизнеса и финансовых институтов обсудили новые механизмы торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества в контексте развития Большой Евразии, перспективы развития сырьевых и энергетических рынков. В форуме, в частности, приняли участие экс-премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов, министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замглавы МИД РФ Александр Грушко, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, сенатор Владимир Чижов и другие. Организаторами форума выступили некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию" (Италия), министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс. "Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижении одной цели – объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Выбор же Самарканда как нового места проведения форума очень символичен. Исторический торговый перекресток дорог с Востока на Запад, а также на Юг и Север и сегодня справедливо претендует не только на роль важного логистического хаба, но и на статус новой дискуссионной площадки для людей и стран Большой Евразии, мыслящих в одном направлении. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада. Форум уже зарекомендовал себя как крупная и авторитетная дискуссионная площадка, у которой уже есть богатое настоящее и которую, безусловно, ждет большое будущее", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. Форум в этом году предложил и богатую культурную программу: состоялся кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., прошли музыкальный концерт "Звезды Сан-Ремо", выставка керамики мастеров Флоренции и Самарканда, которые являются городами-побратимами. "История и призвание Самарканда – быть процветающим оазисом диалога, встреч и пересечений между народами и культурами – вновь проявились во всей своей эффективности. В исторический период, когда многие, казалось бы, призывают к столкновению цивилизаций, подчеркивая границы и барьеры, форум в Самарканде указал на альтернативный путь, продемонстрировав повсеместную потребность в плюрализме взглядов и стремлении к интеграции. В этом постоянном поиске новых решений и механизмов мир бизнеса и торговли предлагает особую дипломатию, основанную на реальных экономических и социальных потребностях. Этот путь в большей степени учитывает реальные потребности народов, стремящихся строить, а не разрушать, находить новые решения в мире, переживающем глубокие изменения", – отметил глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
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узбекистан, самарканд, экономика, форум
Узбекистан, Самарканд, Экономика, Форум

Веронский экономический форум в Самарканде собрал около 1000 участников

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанXVI Веронский Евразийский экономический форум в Самарканде
XVI Веронский Евразийский экономический форум в Самарканде - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
XVI Веронский Евразийский экономический форум в Самарканде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около тысячи участников из 27 стран мира объединил XVI Веронский Евразийский экономический форум, завершившийся в Самарканде, сообщает Фонд Росконгресс.
Форум прошел под девизом "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого" и был посвящен аспектам разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и АПК, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
В рамках двухдневной деловой программы политические и общественные деятели, эксперты, представители бизнеса и финансовых институтов обсудили новые механизмы торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества в контексте развития Большой Евразии, перспективы развития сырьевых и энергетических рынков.
В форуме, в частности, приняли участие экс-премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов, министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замглавы МИД РФ Александр Грушко, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, сенатор Владимир Чижов и другие.
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Организаторами форума выступили некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию" (Италия), министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.
"Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижении одной цели – объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Выбор же Самарканда как нового места проведения форума очень символичен. Исторический торговый перекресток дорог с Востока на Запад, а также на Юг и Север и сегодня справедливо претендует не только на роль важного логистического хаба, но и на статус новой дискуссионной площадки для людей и стран Большой Евразии, мыслящих в одном направлении. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада. Форум уже зарекомендовал себя как крупная и авторитетная дискуссионная площадка, у которой уже есть богатое настоящее и которую, безусловно, ждет большое будущее", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.
Форум в этом году предложил и богатую культурную программу: состоялся кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., прошли музыкальный концерт "Звезды Сан-Ремо", выставка керамики мастеров Флоренции и Самарканда, которые являются городами-побратимами.
"История и призвание Самарканда – быть процветающим оазисом диалога, встреч и пересечений между народами и культурами – вновь проявились во всей своей эффективности. В исторический период, когда многие, казалось бы, призывают к столкновению цивилизаций, подчеркивая границы и барьеры, форум в Самарканде указал на альтернативный путь, продемонстрировав повсеместную потребность в плюрализме взглядов и стремлении к интеграции. В этом постоянном поиске новых решений и механизмов мир бизнеса и торговли предлагает особую дипломатию, основанную на реальных экономических и социальных потребностях. Этот путь в большей степени учитывает реальные потребности народов, стремящихся строить, а не разрушать, находить новые решения в мире, переживающем глубокие изменения", – отметил глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
 
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