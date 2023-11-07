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Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
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10:29 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/chastyakov-1907832662.html
Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского
Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023
Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова - это намек главкому... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:29
2023-11-07T10:29
в мире
украина
владимир зеленский
илья кива
геннадий частяков
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова - это намек главкому ВСУ Валерию Залужному от Владимира Зеленского. Накануне издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источник в МВД Украины, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. "Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова - это "привет" Залужному от Зеленского. Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке - не болтал лишнего", - написал Кива. Он не исключил, что этот визит Залужного в Вашингтон "будет как благословение Белым домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского". "Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Монастырского (погиб в авиакатастрофе – ред.)", - добавил Кива. Ранее украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, украина, владимир зеленский, илья кива, геннадий частяков, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Илья Кива, Геннадий Частяков, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского

Кива назвал гибель помощника главкома ВСУ приветом Залужному от Зеленского

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова - это намек главкому ВСУ Валерию Залужному от Владимира Зеленского.
Накануне издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источник в МВД Украины, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега.
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"Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова - это "привет" Залужному от Зеленского. Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке - не болтал лишнего", - написал Кива.
Он не исключил, что этот визит Залужного в Вашингтон "будет как благословение Белым домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского". "Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Монастырского (погиб в авиакатастрофе – ред.)", - добавил Кива.
Ранее украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИлья КиваГеннадий ЧастяковВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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