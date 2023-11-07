https://ria.ru/20231107/chastyakov-1907832662.html

Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского

Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023

Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного намеком от Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова - это намек главкому... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:29

2023-11-07T10:29

2023-11-07T10:29

в мире

украина

владимир зеленский

илья кива

геннадий частяков

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова - это намек главкому ВСУ Валерию Залужному от Владимира Зеленского. Накануне издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источник в МВД Украины, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату Частякову подарил коллега. "Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова - это "привет" Залужному от Зеленского. Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот на замке - не болтал лишнего", - написал Кива. Он не исключил, что этот визит Залужного в Вашингтон "будет как благословение Белым домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского". "Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Монастырского (погиб в авиакатастрофе – ред.)", - добавил Кива. Ранее украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, илья кива, геннадий частяков, валерий залужный, вооруженные силы украины