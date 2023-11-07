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Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае - РИА Новости, 07.11.2023
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Шоубиз
 
22:00 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/best_music_fest-1907987491.html
Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае
Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае - РИА Новости, 07.11.2023
Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае
В Дубае завершился музыкальный фестиваль Best Music Fest, на котором звезды российской сцены пять дней радовали зрителей красочными номерами и любимыми хитами... РИА Новости, 07.11.2023
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шоубиз
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дима билан (виктор белан)
филипп киркоров
дубай
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Дубае завершился музыкальный фестиваль Best Music Fest, на котором звезды российской сцены пять дней радовали зрителей красочными номерами и любимыми хитами. Чем еще запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.
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Шоубиз, Фото, Владимир Пресняков, Дима Билан (Виктор Белан), Филипп Киркоров, Дубай, "Русская медиагруппа", Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае

Российские знаменитости выступили в Дубае на фестивале Best Music Fest

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Дубае завершился музыкальный фестиваль Best Music Fest, на котором звезды российской сцены пять дней радовали зрителей красочными номерами и любимыми хитами. Чем еще запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Музыкальный праздник прошел 1 по 5 ноября в одном из самых роскошных отелей Дубая с видом на море.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Музыкальный праздник прошел 1 по 5 ноября в одном из самых роскошных отелей Дубая с видом на море.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

В первый день сольные концерты дали Ханна и Дмитрий Маликов.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

В первый день сольные концерты дали Ханна и Дмитрий Маликов.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Второй день фестиваля прошел под девизом "Звезды хайпа".

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Второй день фестиваля прошел под девизом "Звезды хайпа".

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Второго ноября к зрителям вышли Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Второго ноября к зрителям вышли Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
4 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

"Дубайской аудитории надо дать все самое дорогое, самое вкусное, самое мощное, собравшее миллиарды стримов", – рассказали Filatov & Karas.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

"Дубайской аудитории надо дать все самое дорогое, самое вкусное, самое мощное, собравшее миллиарды стримов", – рассказали Filatov & Karas.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
5 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

На афтепати второго дня также спели и мэтры: Владимир Пресняков и Любовь Успенская.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

На афтепати второго дня также спели и мэтры: Владимир Пресняков и Любовь Успенская.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
6 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Владимир Пресняков исполнил своихиты "Аэропорты" и "Стюардесса по имени Жанна".

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Владимир Пресняков исполнил своихиты "Аэропорты" и "Стюардесса по имени Жанна".

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
7 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Третий день Best Music Fest получил название Sea breeze day.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Третий день Best Music Fest получил название Sea breeze day.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
8 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Под морской бриз зрителей радовали Эмин Агаларов, Bahh Tee & Turken и Jony.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Под морской бриз зрителей радовали Эмин Агаларов, Bahh Tee & Turken и Jony.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
9 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

В этот день особым подарком для зрителей стало выступление Artik и Seville, под чьи треки можно было поплакать и посмеяться.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

В этот день особым подарком для зрителей стало выступление Artik и Seville, под чьи треки можно было поплакать и посмеяться.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
10 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Четвертый день был посвящен танцевальной музыке. В этот вечер зажгли DJ Basky и Filatov & Karas, DJ Smash, Instasamka и Дима Билан.

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Четвертый день был посвящен танцевальной музыке. В этот вечер зажгли DJ Basky и Filatov & Karas, DJ Smash, Instasamka и Дима Билан.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
11 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Победитель Евровидения вышел к зрителям в стильном алом пиджаке и исполнил "Полуночное такси".

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Победитель Евровидения вышел к зрителям в стильном алом пиджаке и исполнил "Полуночное такси".

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
12 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

В финальный день фестиваля на сцене блистали Димы Билана, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анастасия IVKA и группа "Земляне".

На музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

В финальный день фестиваля на сцене блистали Димы Билана, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анастасия IVKA и группа "Земляне".

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
13 из 14
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Филипп Киркоров, хоть и приобрел "новое тело" благодаря пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, старым привычкам в виде блесток, страз и перьев на сцене, остался предан.

Филипп Киркоров на музыкальном фестивале Best Music Fest в Дубае

Филипп Киркоров, хоть и приобрел "новое тело" благодаря пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, старым привычкам в виде блесток, страз и перьев на сцене, остался предан.

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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