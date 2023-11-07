https://ria.ru/20231107/best_music_fest-1907987491.html

Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае

Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае - РИА Новости, 07.11.2023

Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае

В Дубае завершился музыкальный фестиваль Best Music Fest, на котором звезды российской сцены пять дней радовали зрителей красочными номерами и любимыми хитами... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:00

2023-11-07T22:00

2023-11-07T22:00

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Дубае завершился музыкальный фестиваль Best Music Fest, на котором звезды российской сцены пять дней радовали зрителей красочными номерами и любимыми хитами. Чем еще запомнилось это событие — в фотоленте РИА Новости.

дубай

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2023

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фото, владимир пресняков, дима билан (виктор белан), филипп киркоров, дубай, "русская медиагруппа", знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, фото