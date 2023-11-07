Блестящий Киркоров и стильный Билан: как прошел Best Music Fest в Дубае

Российские знаменитости выступили в Дубае на фестивале Best Music Fest
Музыкальный праздник прошел 1 по 5 ноября в одном из самых роскошных отелей Дубая с видом на море.
Музыкальный праздник прошел 1 по 5 ноября в одном из самых роскошных отелей Дубая с видом на море.
В первый день сольные концерты дали Ханна и Дмитрий Маликов.
В первый день сольные концерты дали Ханна и Дмитрий Маликов.
Второй день фестиваля прошел под девизом "Звезды хайпа".
Второй день фестиваля прошел под девизом "Звезды хайпа".
Второго ноября к зрителям вышли Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti.
Второго ноября к зрителям вышли Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti.
"Дубайской аудитории надо дать все самое дорогое, самое вкусное, самое мощное, собравшее миллиарды стримов", – рассказали Filatov & Karas.
"Дубайской аудитории надо дать все самое дорогое, самое вкусное, самое мощное, собравшее миллиарды стримов", – рассказали Filatov & Karas.
На афтепати второго дня также спели и мэтры: Владимир Пресняков и Любовь Успенская.
На афтепати второго дня также спели и мэтры: Владимир Пресняков и Любовь Успенская.
Владимир Пресняков исполнил своихиты "Аэропорты" и "Стюардесса по имени Жанна".
Владимир Пресняков исполнил своихиты "Аэропорты" и "Стюардесса по имени Жанна".
Третий день Best Music Fest получил название Sea breeze day.
Третий день Best Music Fest получил название Sea breeze day.
Под морской бриз зрителей радовали Эмин Агаларов, Bahh Tee & Turken и Jony.
Под морской бриз зрителей радовали Эмин Агаларов, Bahh Tee & Turken и Jony.
В этот день особым подарком для зрителей стало выступление Artik и Seville, под чьи треки можно было поплакать и посмеяться.
В этот день особым подарком для зрителей стало выступление Artik и Seville, под чьи треки можно было поплакать и посмеяться.
Четвертый день был посвящен танцевальной музыке. В этот вечер зажгли DJ Basky и Filatov & Karas, DJ Smash, Instasamka и Дима Билан.
Четвертый день был посвящен танцевальной музыке. В этот вечер зажгли DJ Basky и Filatov & Karas, DJ Smash, Instasamka и Дима Билан.
Победитель Евровидения вышел к зрителям в стильном алом пиджаке и исполнил "Полуночное такси".
Победитель Евровидения вышел к зрителям в стильном алом пиджаке и исполнил "Полуночное такси".
В финальный день фестиваля на сцене блистали Димы Билана, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анастасия IVKA и группа "Земляне".
В финальный день фестиваля на сцене блистали Димы Билана, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анастасия IVKA и группа "Земляне".
Филипп Киркоров, хоть и приобрел "новое тело" благодаря пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, старым привычкам в виде блесток, страз и перьев на сцене, остался предан.
Филипп Киркоров, хоть и приобрел "новое тело" благодаря пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, старым привычкам в виде блесток, страз и перьев на сцене, остался предан.