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В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа
В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.11.2023
В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:48
2023-11-07T17:48
2023-11-07T17:52
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
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происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, суземский район, александр богомаз, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Россия, Происшествия
В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа
Богомаз: в Брянской области сбили БПЛА самолетного типа, пострадавших нет