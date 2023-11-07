https://ria.ru/20231107/bespilotnik-1907978387.html

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.11.2023

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа

Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:48

2023-11-07T17:48

2023-11-07T17:52

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

александр богомаз

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области силами Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

брянская область

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брянская область, суземский район, александр богомаз, россия, происшествия