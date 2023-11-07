https://ria.ru/20231107/belyy-1907845422.html

Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября

Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября - РИА Новости, 07.11.2023

Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября

Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:22

2023-11-07T11:22

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испания

иноагент

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 27 ноября в 9.40", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, во вторник состоялась досудебная подготовка по иску. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231107/morgenshtern-1907824646.html

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общество, москва, россия, испания, иноагент