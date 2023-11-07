Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/belyy-1907845422.html
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября - РИА Новости, 07.11.2023
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября
Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:22
общество
москва
россия
испания
иноагент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 27 ноября в 9.40", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, во вторник состоялась досудебная подготовка по иску. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231107/morgenshtern-1907824646.html
москва
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, испания, иноагент
Общество, Москва, Россия, Испания, иноагент
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября

Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит иск Белого к Минюсту РФ

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судебное заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 27 ноября в 9.40", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в инстанции, во вторник состоялась досудебная подготовка по иску.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ комик живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Алишер Моргенштерн в передаче Осторожно: Собчак
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО
Вчера, 10:17
 
ОбществоМоскваРоссияИспанияиноагент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала