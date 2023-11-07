https://ria.ru/20231107/belyy-1907845422.html
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября - РИА Новости, 07.11.2023
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября
Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:22
2023-11-07T11:22
общество
москва
россия
испания
иноагент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 27 ноября в 9.40", - сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, во вторник состоялась досудебная подготовка по иску. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По данным СМИ комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231107/morgenshtern-1907824646.html
москва
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, испания, иноагент
Общество, Москва, Россия, Испания, иноагент
Суд рассмотрит иск комика Руслана Белого* о статусе иноагента 27 ноября
Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября рассмотрит иск Белого к Минюсту РФ