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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023
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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:17
2023-11-07T11:17
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МОСКВА, 7 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолётах Airbus A320. Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану. С актуальным расписанием рейсов в города Узбекистана можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта.
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолётах Airbus A320.
Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.
С актуальным расписанием рейсов в города Узбекистана можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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