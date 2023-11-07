https://ria.ru/20231107/aeroflot-1907844288.html

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Ургенч

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:17

2023-11-07T11:17

2023-11-07T11:17

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МОСКВА, 7 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолётах Airbus A320. Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану. С актуальным расписанием рейсов в города Узбекистана можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы