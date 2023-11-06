В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина
В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина "Репин: миф о Толстом"
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Портрет Л.Н. Толстого в розовом кресле", 1909 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила пресс-служба российского учреждения.
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"Почитателям русского искусства в Китае Государственный музей Л.Н. Толстого расскажет о двух столпах отечественной культуры — всемирно известном художнике и писателе — и приоткроет дверь в их творческие мастерские, — рассказали в музее. — Поскольку Му Синь был и художником, и писателем, китайские искусствоведы нашли тему выставки максимально подходящей для своей площадки".
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Л.Н. Толстой". Бюст. 1891 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
И.Е. Репин "Л.Н. Толстой". Бюст. 1891 г.
Выставка расскажет о 30-летней дружбе Льва Толстого и Ильи Репина и взаимном влиянии двух гениев. Как отметили искусствоведы, художник смотрел на писателя как на мифологического героя, тянулся к нему и выполнил несколько десятков живописных и графических изображений Толстого.
В музее Толстого уточнили, что китайские коллеги были заинтересованы в том, чтобы представить подлинные работы и предметы, и запросили для выставки несколько живописных работ Репина, которые дополнены рукописями Толстого, а также рисунками Татьяны Сухотиной-Толстой, которая училась у Репина.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
И.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
И.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
И.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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И.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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И.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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И.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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Всего в экспозицию вошел 41 предмет. Принимающая сторона гарантировала безопасность и сохранность всех вещей, при транспортировке экспонаты были помещены в специальные климатические ящики, груз оформлен как особо ценный.
Выставка была подготовлена в 2019-м, ее показывали в России и Белоруссии: в двух музеях-усадьбах Репина — "Пенаты" под Санкт-Петербургом и "Здравнево" под Витебском, а также в музеях и выставочных центрах Липецка, Чебоксар, Минска.