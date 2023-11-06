https://ria.ru/20231106/vystavka-1907020944.html

В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина

В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина - РИА Новости, 06.11.2023

В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина

Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:36

2023-11-06T05:36

2023-11-06T05:36

культура

новости культуры

китай

лев толстой (писатель)

илья репин

государственный музей л. н. толстого

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила пресс-служба российского учреждения."Почитателям русского искусства в Китае Государственный музей Л.Н. Толстого расскажет о двух столпах отечественной культуры — всемирно известном художнике и писателе — и приоткроет дверь в их творческие мастерские, — рассказали в музее. — Поскольку Му Синь был и художником, и писателем, китайские искусствоведы нашли тему выставки максимально подходящей для своей площадки".Выставка расскажет о 30-летней дружбе Льва Толстого и Ильи Репина и взаимном влиянии двух гениев. Как отметили искусствоведы, художник смотрел на писателя как на мифологического героя, тянулся к нему и выполнил несколько десятков живописных и графических изображений Толстого.В музее Толстого уточнили, что китайские коллеги были заинтересованы в том, чтобы представить подлинные работы и предметы, и запросили для выставки несколько живописных работ Репина, которые дополнены рукописями Толстого, а также рисунками Татьяны Сухотиной-Толстой, которая училась у Репина.Всего в экспозицию вошел 41 предмет. Принимающая сторона гарантировала безопасность и сохранность всех вещей, при транспортировке экспонаты были помещены в специальные климатические ящики, груз оформлен как особо ценный.Выставка была подготовлена в 2019-м, ее показывали в России и Белоруссии: в двух музеях-усадьбах Репина — "Пенаты" под Санкт-Петербургом и "Здравнево" под Витебском, а также в музеях и выставочных центрах Липецка, Чебоксар, Минска.

https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html

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новости культуры, китай, лев толстой (писатель), илья репин, государственный музей л. н. толстого