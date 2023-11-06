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В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина - РИА Новости, 06.11.2023
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Культура
 
05:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/vystavka-1907020944.html
В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина
В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина - РИА Новости, 06.11.2023
В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина
Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:36
2023-11-06T05:36
культура
новости культуры
китай
лев толстой (писатель)
илья репин
государственный музей л. н. толстого
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила пресс-служба российского учреждения."Почитателям русского искусства в Китае Государственный музей Л.Н. Толстого расскажет о двух столпах отечественной культуры — всемирно известном художнике и писателе — и приоткроет дверь в их творческие мастерские, — рассказали в музее. — Поскольку Му Синь был и художником, и писателем, китайские искусствоведы нашли тему выставки максимально подходящей для своей площадки".Выставка расскажет о 30-летней дружбе Льва Толстого и Ильи Репина и взаимном влиянии двух гениев. Как отметили искусствоведы, художник смотрел на писателя как на мифологического героя, тянулся к нему и выполнил несколько десятков живописных и графических изображений Толстого.В музее Толстого уточнили, что китайские коллеги были заинтересованы в том, чтобы представить подлинные работы и предметы, и запросили для выставки несколько живописных работ Репина, которые дополнены рукописями Толстого, а также рисунками Татьяны Сухотиной-Толстой, которая училась у Репина.Всего в экспозицию вошел 41 предмет. Принимающая сторона гарантировала безопасность и сохранность всех вещей, при транспортировке экспонаты были помещены в специальные климатические ящики, груз оформлен как особо ценный.Выставка была подготовлена в 2019-м, ее показывали в России и Белоруссии: в двух музеях-усадьбах Репина — "Пенаты" под Санкт-Петербургом и "Здравнево" под Витебском, а также в музеях и выставочных центрах Липецка, Чебоксар, Минска.
https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html
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новости культуры, китай, лев толстой (писатель), илья репин, государственный музей л. н. толстого
Культура, Новости культуры, Китай, Лев Толстой (писатель), Илья Репин, Государственный музей Л. Н. Толстого
В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина

В Китае открылась выставка о дружбе Толстого и Репина "Репин: миф о Толстом"

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Портрет Л.Н. Толстого в розовом кресле", 1909 г. Ясная Поляна
И.Е. Репин Портрет Л.Н. Толстого в розовом кресле, 1909 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка Государственного музея Л.Н. Толстого "Репин: миф о Толстом" открылась 6 ноября в музее художника и писателя Му Синя в Китае. Об этом сообщила пресс-служба российского учреждения.
«
"Почитателям русского искусства в Китае Государственный музей Л.Н. Толстого расскажет о двух столпах отечественной культуры — всемирно известном художнике и писателе — и приоткроет дверь в их творческие мастерские, — рассказали в музее. — Поскольку Му Синь был и художником, и писателем, китайские искусствоведы нашли тему выставки максимально подходящей для своей площадки".
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Л.Н. Толстой". Бюст. 1891 г.
И.Е. Репин Л.Н. Толстой. Бюст. 1891 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
И.Е. Репин "Л.Н. Толстой". Бюст. 1891 г.
Выставка расскажет о 30-летней дружбе Льва Толстого и Ильи Репина и взаимном влиянии двух гениев. Как отметили искусствоведы, художник смотрел на писателя как на мифологического героя, тянулся к нему и выполнил несколько десятков живописных и графических изображений Толстого.
В музее Толстого уточнили, что китайские коллеги были заинтересованы в том, чтобы представить подлинные работы и предметы, и запросили для выставки несколько живописных работ Репина, которые дополнены рукописями Толстого, а также рисунками Татьяны Сухотиной-Толстой, которая училась у Репина.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
И.Е. Репин Автопортрет, 1894 г.
И.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
И.Е. Репин Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем, 1908 г. Ясная Поляна
И.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоИ.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
И.Е. Репин Толстой по ту сторону жизни, 1912 г.
И.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
3 из 3
И.Е. Репин "Автопортрет", 1894 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
1 из 3
И.Е. Репин "Л.Н. Толстой и А.Л. Толстая за роялем", 1908 г. Ясная Поляна
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
2 из 3
И.Е. Репин "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
3 из 3
Всего в экспозицию вошел 41 предмет. Принимающая сторона гарантировала безопасность и сохранность всех вещей, при транспортировке экспонаты были помещены в специальные климатические ящики, груз оформлен как особо ценный.
Выставка была подготовлена в 2019-м, ее показывали в России и Белоруссии: в двух музеях-усадьбах Репина — "Пенаты" под Санкт-Петербургом и "Здравнево" под Витебском, а также в музеях и выставочных центрах Липецка, Чебоксар, Минска.
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