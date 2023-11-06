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В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907699873.html
В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации
В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 06.11.2023
В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации
Законы о продлении до 16 февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесены на утверждение Верховной рады Украины, сообщил депутат... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:50
2023-11-06T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Законы о продлении до 16 февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесены на утверждение Верховной рады Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Президент внес на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах", - написал Железняк. По словам депутата, для продления военного положения и мобилизации необходимо одобрение парламента. Голосование по указанным законам, по словам Железняка, состоится уже на текущей неделе. В предыдущий раз законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине были подписаны в середине августа. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации

Железняк: Зеленский внес в Раду закон о продлении военного положения на 90 дней

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Законы о продлении до 16 февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесены на утверждение Верховной рады Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Президент внес на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах", - написал Железняк.
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По словам депутата, для продления военного положения и мобилизации необходимо одобрение парламента. Голосование по указанным законам, по словам Железняка, состоится уже на текущей неделе.
В предыдущий раз законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине были подписаны в середине августа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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