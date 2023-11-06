https://ria.ru/20231106/ukraina-1907699873.html

В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации

В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 06.11.2023

В Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации

Законы о продлении до 16 февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесены на утверждение Верховной рады Украины, сообщил депутат... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:50

2023-11-06T12:50

2023-11-06T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Законы о продлении до 16 февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесены на утверждение Верховной рады Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Президент внес на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах", - написал Железняк. По словам депутата, для продления военного положения и мобилизации необходимо одобрение парламента. Голосование по указанным законам, по словам Железняка, состоится уже на текущей неделе. В предыдущий раз законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине были подписаны в середине августа. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский