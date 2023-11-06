https://ria.ru/20231106/ukraina-1907688566.html
В США сделали шокирующее признание о Путине
В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 06.11.2023
В США сделали шокирующее признание о Путине
США ошибаются, когда ведут диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, пишет издание Foreign Affiars. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:17
2023-11-06T11:17
2023-11-06T14:34
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США ошибаются, когда ведут диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, пишет издание Foreign Affiars."Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Белый дом провоцировал Москву, а не сдерживал ее. "Усилия США по улучшению безопасности своих партнеров на границах с Россией рассматриваются ею как потенциальная угроза", — пишет автор. Однако, по его словам, Соединенные Штаты и их европейские союзники все равно увеличивают поддержку оборонного, разведывательного, кибернетического потенциала и безопасности Украины — вопреки угрозе спровоцировать новый, более крупный конфликт.Как подчеркивал Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны продолжают поставки Киеву вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html
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в мире, владимир путин, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, США, Россия
В США сделали шокирующее признание о Путине
Foreign Affairs: США ошибаются, ведя диалог с Путиным с позиции силы
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
США ошибаются, когда ведут диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, пишет издание Foreign Affiars
.
"Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Белый дом провоцировал Москву, а не сдерживал ее.
"Усилия США по улучшению безопасности своих партнеров на границах с Россией рассматриваются ею как потенциальная угроза", — пишет автор.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты и их европейские союзники все равно увеличивают поддержку оборонного, разведывательного, кибернетического потенциала и безопасности Украины — вопреки угрозе спровоцировать новый, более крупный конфликт.
Как подчеркивал Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны продолжают поставки Киеву вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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