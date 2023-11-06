https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907663162.html

Источник: Турция ждет конкретики о конференции по Газе после саммита ОИС

Источник: Турция ждет конкретики о конференции по Газе после саммита ОИС - РИА Новости, 06.11.2023

Источник: Турция ждет конкретики о конференции по Газе после саммита ОИС

Конкретика вокруг мирной конференции по Газе, инициированной Турцией, может появиться после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:06

2023-11-06T06:06

2023-11-06T06:06

в мире

турция

израиль

палестина

сектор газа

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Конкретика вокруг мирной конференции по Газе, инициированной Турцией, может появиться после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, запланированного на ноябрь, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в текущем месяце в Эр-Рияде пройдет саммит ОИС, посвященный ситуации в Газе и намерен принять в нем участие. Турецкий лидер также заявлял, что Анкара инициировала проведение международной мирной конференции по Газе. По словам источника РИА Новости в администрации турецкого лидера, ряд региональных сил проявили интерес к этой идее. "Мы рассчитываем, что как раз после саммита (ОИС) появится ясность и конкретика вокруг инициированного нами проекта. Господин президент (Тайип Эрдоган) уже заявлял, что Анкара испытывает интерес к этому саммиту, страны региона могут определить дальнейшие шаги в направлении урегулирования ситуации (вокруг палестино-израильского обострения). Мы рассчитываем на то, что саммит в этом плане будет результативным", - сообщил собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231106/gaza-1907662409.html

турция

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палестина

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в мире, турция, израиль, палестина, сектор газа, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году