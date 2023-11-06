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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:03
2023-11-06T14:03
2023-11-06T14:09
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении