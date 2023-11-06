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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 06.11.2023 (обновлено: 14:09 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907708161.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:03
2023-11-06T14:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
россия
клещеевка
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России в зоне СВО
Артиллеристы ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила две атаки противника, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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