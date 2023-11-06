https://ria.ru/20231106/siriya-1907782255.html

ВКС России авиаударами поразили склад и подземные укрытия боевиков в Сирии

ВКС России авиаударами поразили склад и подземные укрытия боевиков в Сирии - РИА Новости, 06.11.2023

ВКС России авиаударами поразили склад и подземные укрытия боевиков в Сирии

Российская авиация авиаударами уничтожила склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:06

2023-11-06T22:06

2023-11-06T22:06

в мире

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская авиация авиаударами уничтожила склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В провинции Идлиб поражены склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков", - заявил Кулить на брифинге. Кулить уточнил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. Так, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-18 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230729/siriya-1887119421.html

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии