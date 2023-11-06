https://ria.ru/20231106/pogoda-1907680424.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:20

2023-11-06T10:20

2023-11-06T10:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачная погода, небольшие дожди. В Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южной четверти 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231106/burya-1907665044.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"