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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.11.2023
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10:20 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/pogoda-1907680424.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:20
2023-11-06T10:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачная погода, небольшие дожди. В Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южной четверти 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20231106/burya-1907665044.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Котилевская: облачно и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"Облачная погода, небольшие дожди. В Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть южной четверти 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"
 
 
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