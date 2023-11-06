https://ria.ru/20231106/moskva-1907767969.html
На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме
На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме - РИА Новости, 06.11.2023
На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме
Энергоснабжение потребителей на улице Яблочкова в Москве осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:19
2023-11-06T20:19
2023-11-06T20:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение потребителей на улице Яблочкова в Москве осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале MSK1.RU сообщалось о том, что на севере Москвы в некоторых домах по улице Яблочкова якобы отключили свет. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей по улице Яблочкова в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20231106/mvd-1907670699.html
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москва, происшествия
На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме
На улице Яблочкова в Москве энергоснабжение потребителей осуществляют штатно