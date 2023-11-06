https://ria.ru/20231106/moskva-1907767969.html

На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме

На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме - РИА Новости, 06.11.2023

На севере Москвы энергоснабжение потребителей осуществляют в штатном режиме

Энергоснабжение потребителей на улице Яблочкова в Москве осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:19

2023-11-06T20:19

2023-11-06T20:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение потребителей на улице Яблочкова в Москве осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале MSK1.RU сообщалось о том, что на севере Москвы в некоторых домах по улице Яблочкова якобы отключили свет. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей по улице Яблочкова в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20231106/mvd-1907670699.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия