https://ria.ru/20231106/moravetskiy-1907784905.html
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера - РИА Новости, 06.11.2023
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера
Более половины поляков считают, что президент страны Анджей Дуда не должен вносить в парламент кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:30
2023-11-06T22:30
2023-11-06T22:30
в мире
польша
матеуш моравецкий
право и справедливость
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_3f625e199dc4c7c57cea8d5c017dcd95.jpg
ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Более половины поляков считают, что президент страны Анджей Дуда не должен вносить в парламент кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность нового главы правительства, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS. Ранее глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек заявил, что Дуда уже принял решение о кандидатуре премьера, которую он внесет в парламент. Заявление президента Польши по этому поводу ожидается в ближайшие часы. На вопрос, должен ли Дуда внести в парламент кандидатуру Моравецкого 58% респондентов ответили отрицательно. 48,1% из них заявили, что "решительно" не согласны с кандидатурой Моравецкого, а 9,9%, что "скорее" не согласны. При этом 37,2% опрошенных считают, что шанс сформировать правительство должен получить Моравецкий. Порядка 4,8% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Опрос проводился с 3 по 5 ноября по общенациональной выборке из 1071 респондентов. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство. Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва, который 13 ноября. В соответствии с конституцией Польши после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4c7e664f63ba919bd83b84da1605cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, анджей дуда
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость, Анджей Дуда
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера
Опрос: 58% поляков выступили против сохранения поста премьера за Моравецким
ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости.
Более половины поляков считают, что президент страны Анджей Дуда не должен вносить в парламент кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность нового главы правительства, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS
.
Ранее глава кабинета президента Польши
Марчин Масталерек заявил, что Дуда уже принял решение о кандидатуре премьера, которую он внесет в парламент. Заявление президента Польши по этому поводу ожидается в ближайшие часы.
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
На вопрос, должен ли Дуда внести в парламент кандидатуру Моравецкого 58% респондентов ответили отрицательно. 48,1% из них заявили, что "решительно" не согласны с кандидатурой Моравецкого, а 9,9%, что "скорее" не согласны.
При этом 37,2% опрошенных считают, что шанс сформировать правительство должен получить Моравецкий. Порядка 4,8% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.
Опрос проводился с 3 по 5 ноября по общенациональной выборке из 1071 респондентов.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость
" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен
Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва, который 13 ноября.
В соответствии с конституцией Польши после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части