https://ria.ru/20231106/moldavia-1907755984.html

Власти Молдавии могут отменить выборы после провала, считает эксперт

Власти Молдавии могут отменить выборы после провала, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023

Власти Молдавии могут отменить выборы после провала, считает эксперт

Президентские и парламентские выборы в Молдавии власти могут отменить после провала на местных выборах представителей правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:39

2023-11-06T18:39

2023-11-06T18:39

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молдавия

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украина

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Молдавии власти могут отменить после провала на местных выборах представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), такое мнение высказал РИА Новости молдавский политолог Ян Лисневский. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "Сейчас действительно есть риск, что это были последние выборы в республике в ближайшие годы. Эти выборы показали слабость ПДС, и поэтому могут повлиять на дальнейшие рейтинги. Но также это повлияет и на изменение стратегии ПДС, и поэтому, возможно, они могут отсрочить и президентские, и парламентские выборы", - сказал Лисневский. По его словам, то, что правящая партия проиграла на местных выборах не означает, что она отошла от власти, и предпримет все усилия для того, чтобы ее не потерять. "С одной стороны - они проиграли, оппозиция выиграла, с другой стороны - это может обострить ситуацию. Я не думаю, что они правильно сделают анализ событий и, скорее всего, пойдут на еще более радикальные меры. Имея конфликт на Украине, геополитический конфликт, имитацию гибридной войны, они могут Комиссией по чрезвычайным ситуациям отменить абсолютно все выборы. Вопрос, насколько всем хватит терпения - населению, оппозиции и европейским политикам, которые, на мой взгляд, все понимают, все видят. И насколько ПДС захотят радикально входить в эту конфронтацию", - пояснил эксперт. В местных выборах в Молдавии не смогли принять участие не только члены партии "Шор", но и представители оппозиционной партии "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские — в 2025 году.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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